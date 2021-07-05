На юго-западе Крыма в Бахчисарайском районе подтопило свыше 50 частных домов. Как сообщает начальник Главного управления МЧС России на полуострове Аркадий Ожигин, сейчас жителей эвакуируют.

Александр Полегенько ИА REGNUM Размытые дороги в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Размытые дороги в Бахчисарайском районе

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма прогнозировали мощные ливни. Не исключался и сход селевых потоков.

«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов» — рассказывает Аркадий Ожогин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленное село Куйбышево

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленное село Куйбышево

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленное село Куйбышево