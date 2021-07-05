Бахчисарай под водой — последствия ливневых затоплений
5 июля 2021
/
Время чтения 1 мин
На юго-западе Крыма в Бахчисарайском районе подтопило свыше 50 частных домов. Как сообщает начальник Главного управления МЧС России на полуострове Аркадий Ожигин, сейчас жителей эвакуируют.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Размытые дороги в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Размытые дороги в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма прогнозировали мощные ливни. Не исключался и сход селевых потоков.
«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов» — рассказывает Аркадий Ожогин.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последствия затопления села Куйбышева из-за ливней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленное село Куйбышево
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленное село Куйбышево
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленное село Куйбышево
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленное село Куйбышево