3 июля — день официального окончания обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
В 2021 году 3 июля исполняется 10 лет с момента открытия Пантеона памяти в Музее 35-й береговой батареи — места, которое никого не оставляет равнодушным.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальная арка 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Карта 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Карта 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорожные знаки 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка техники и оружия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка техники и оружия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка техники и оружия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка техники и оружия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Часовня
Александр Полегенько ИА REGNUM
Часовня
Александр Полегенько ИА REGNUM
1-я Башня
Здесь кропотливо собираются имена людей, защищавших обширный участок территории, включающей Маячный полуостров с аэродромом, на входе в который располагалась 35-я ББ в конце июня — начале июля 1942 года. Людей, которые продолжали сражаться вплоть до середины месяца, несмотря на эвакуацию командующего состава еще 1 июля, а также на отсутствие боеприпасов, вооружения, медицинской помощи, еды и пресной воды.
Александр Полегенько ИА REGNUM
1-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
1-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
1-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
1-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
2-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
2-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
2-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
2-я Башня
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цитадель 35-й батареи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид сверху на 35-ю батарею
Из них было эвакуировано около 4-х тысяч, попало в плен около 30 тысяч, остальные погибли либо в боях в прибрежных скалах (в том числе — при расстрелах немцами с катеров людей, укрывшихся в пещерах), либо от ран, отсутствия воды и пищи, либо при попытках доплыть до немногочисленных транспортных средств эвакуации или уйти в горы к партизанам.