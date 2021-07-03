3 июля — день официального окончания обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году 3 июля исполняется 10 лет с момента открытия Пантеона памяти в Музее 35-й береговой батареи — места, которое никого не оставляет равнодушным.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориальная арка 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорожные знаки 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка техники и оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка техники и оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка техники и оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка техники и оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Часовня

Александр Полегенько ИА REGNUM Часовня

Александр Полегенько ИА REGNUM 1-я Башня

Здесь кропотливо собираются имена людей, защищавших обширный участок территории, включающей Маячный полуостров с аэродромом, на входе в который располагалась 35-я ББ в конце июня — начале июля 1942 года. Людей, которые продолжали сражаться вплоть до середины месяца, несмотря на эвакуацию командующего состава еще 1 июля, а также на отсутствие боеприпасов, вооружения, медицинской помощи, еды и пресной воды.

Александр Полегенько ИА REGNUM 1-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 1-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 1-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 1-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 2-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 2-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 2-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM 2-я Башня

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Цитадель 35-й батареи

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид сверху на 35-ю батарею

Из них было эвакуировано около 4-х тысяч, попало в плен около 30 тысяч, остальные погибли либо в боях в прибрежных скалах (в том числе — при расстрелах немцами с катеров людей, укрывшихся в пещерах), либо от ран, отсутствия воды и пищи, либо при попытках доплыть до немногочисленных транспортных средств эвакуации или уйти в горы к партизанам.

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея

Александр Полегенько ИА REGNUM 35-я береговая батарея