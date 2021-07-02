Санкт-Петербург вечером 2 июля принял последнюю для города на Неве игру чемпионата Европы по футболу, в которой в напряженном и максимально продолжительном для футбола единоборстве сошлись сборные Швейцарии и Испании. На кону была первая путёвка в полуфинал Евро-2020.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Испанские танцы у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швейцарии, который получил бесплатный билет

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной России Дарья Драй ИА REGNUM]

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал перед матчем у стадиона на Крестовском острове, куда вместе с российскими любителями футбола прибыли немногочисленные испанские и более заметные швейцарские болельщики. А затем побывал в открывшейся сегодня зоне публичного просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры на фан-зоне на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на фан-зоне на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фан-зоне на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на фан-зоне на Дворцовой площади

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время, несмотря на мощные атаки испанцев и редкие контратаки швейцарцев, новых голов команды друг другу забить не смогли, и была назначена серия из пяти 11-метровых ударов в ворота каждой команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Испанские танцы у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швейцарии перед матчем против сборной Испании

Нервы у испанских футболистов оказались крепче, а швейцарцы, в предыдущем матче в серии пенальти выбившие самих французов, в этот раз не смогли реализовать три из четырех ударов. А пятый им пробить уже не довелось: последний точный удар испанского игрока принёс футболистам с Пиренейского полуострова выход в полуфинал.

Как сообщает ТАСС, семь состоявшихся на стадионе «Санкт-Петербург» игр Евро-2020 в общей сложности посетили 132 752 зрителя. Наибольшее число болельщиков пришло на первый матч между Бельгией и Россией (26 264 зрителя), меньше всего зрителей было на матче Швеция — Словакия (11 525 зрителей).

…И всё же Петербург простился только с матчами на стадионе, но не с самим чемпионатом. В трех действующих фан-зонах, в том числе на Дворцовой площади, можно будет на больших экранах увидеть оставшиеся матчи ¼ финала, полуфиналы и финал Евро-2020.