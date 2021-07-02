Петербург попрощался с Евро-2020 матчем «до последнего патрона»
Санкт-Петербург вечером 2 июля принял последнюю для города на Неве игру чемпионата Европы по футболу, в которой в напряженном и максимально продолжительном для футбола единоборстве сошлись сборные Швейцарии и Испании. На кону была первая путёвка в полуфинал Евро-2020.
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал перед матчем у стадиона на Крестовском острове, куда вместе с российскими любителями футбола прибыли немногочисленные испанские и более заметные швейцарские болельщики. А затем побывал в открывшейся сегодня зоне публичного просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время, несмотря на мощные атаки испанцев и редкие контратаки швейцарцев, новых голов команды друг другу забить не смогли, и была назначена серия из пяти 11-метровых ударов в ворота каждой команды.
Нервы у испанских футболистов оказались крепче, а швейцарцы, в предыдущем матче в серии пенальти выбившие самих французов, в этот раз не смогли реализовать три из четырех ударов. А пятый им пробить уже не довелось: последний точный удар испанского игрока принёс футболистам с Пиренейского полуострова выход в полуфинал.
Как сообщает ТАСС, семь состоявшихся на стадионе «Санкт-Петербург» игр Евро-2020 в общей сложности посетили 132 752 зрителя. Наибольшее число болельщиков пришло на первый матч между Бельгией и Россией (26 264 зрителя), меньше всего зрителей было на матче Швеция — Словакия (11 525 зрителей).
…И всё же Петербург простился только с матчами на стадионе, но не с самим чемпионатом. В трех действующих фан-зонах, в том числе на Дворцовой площади, можно будет на больших экранах увидеть оставшиеся матчи ¼ финала, полуфиналы и финал Евро-2020.