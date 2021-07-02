Спасатели проверили отдых свердловчан на водоёмах — фоторепортаж
В Екатеринбурге и окрестностях выявляют нарушения со стороны отдыхающих на водоёмах. Очередной рейд сотрудники полиции и МЧС провели 1 июля, и без составления протоколов не обошлось.
Так, проверяющие посетили водоём Чусовское озеро. Гражданам было сделано несколько предупреждений. А в отношении двух горожан составили административные протоколы. Оба они попались на подготовке мангала. Разводить огонь в жаркую погоду на Урале запрещено.
«Нарушители заплатят штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей», — пояснил государственный инспектор Екатеринбурга по пожарному надзору Константин Ковин.
Также провели профилактические беседы с теми гражданами, чьи дети купались без присмотра. Только за май и июнь на территории Свердловской области утонули уже девять несовершеннолетних.