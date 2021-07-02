В Екатеринбурге и окрестностях выявляют нарушения со стороны отдыхающих на водоёмах. Очередной рейд сотрудники полиции и МЧС провели 1 июля, и без составления протоколов не обошлось.

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники Полиции и МЧС во время рейда

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники Полиции и МЧС во время рейда

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники Полиции и МЧС во время рейда

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Утки на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Утки на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Так, проверяющие посетили водоём Чусовское озеро. Гражданам было сделано несколько предупреждений. А в отношении двух горожан составили административные протоколы. Оба они попались на подготовке мангала. Разводить огонь в жаркую погоду на Урале запрещено.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шашлыки

Алексей Колчин ИА REGNUM Шашлыки

Алексей Колчин ИА REGNUM Шашлыки

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники Полиции и МЧС во время рейда

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Чусовское озеро

«Нарушители заплатят штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей», — пояснил государственный инспектор Екатеринбурга по пожарному надзору Константин Ковин.

Также провели профилактические беседы с теми гражданами, чьи дети купались без присмотра. Только за май и июнь на территории Свердловской области утонули уже девять несовершеннолетних.

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающие на Чусовском озере