В Екатеринбурге реку Исеть и берега ежегодно очищают от мусора. За сезон собирают более 100 тонн отходов, сообщила журналистам глава комитета по экологии администрации города Екатерина Мурзина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пирс в Парке УрГУПСа

Работы идут с мая по октябрь. По её словам, объём собираемого мусора ежегодно уменьшается. Если сравнить 2021-й с 2020-м, то за такой же период снижение зафиксировано в полтора раза.

«Это свидетельствует и об эффективности проводимых мероприятий, а главное о том, что экологическая сознательность и культура у горожан растёт», — уверена Мурзина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Алексей Колчин ИА REGNUM Птицы на берегу Исети

Алексей Колчин ИА REGNUM Птицы на берегу Исети

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают мусор с берега реки Исеть

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают мусор с берега реки Исеть

Алексей Колчин ИА REGNUM Битое стекло на берегу

Чиновница добавила, что каждый год на такую деятельность по муниципальному контракту тратят порядка 2,5 млн рублей. Работы идут по программе «Экология и охрана окружающей среды».

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Глава МУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов» Иван Кравченко со своей стороны отметил, что при очистке акватории пруда и реки Исеть в основном применяется ручной труд. Также используется спецтехника. В основном добычей уборщиков становятся бутылки и пластик, а также листья, ветки и т.д. Мусор фасуют в пакеты и затем передают в организацию, занимающуюся отходами.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Также из воды порой достают неожиданные предметы. Уборщикам в разное время попадались кресло, диван и строительная катушка.

В основном чистят реку в центре города, до пяти раз в месяц. В отдалённых районах — два раза. С начала работ 2021 года собрали уже порядка 15 тонн отходов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор

В перспективе чиновники собираются плотно заняться очисткой других объектов, в частности, реки Патрушихи. Сейчас на ней ситуация хуже, чем на Исети и на городском пруду.

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане отдыхают на берегу

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане отдыхают на берегу

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают плавающий мусор