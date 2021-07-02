Как на Урале чистят реки — фоторепортаж
В Екатеринбурге реку Исеть и берега ежегодно очищают от мусора. За сезон собирают более 100 тонн отходов, сообщила журналистам глава комитета по экологии администрации города Екатерина Мурзина.
Работы идут с мая по октябрь. По её словам, объём собираемого мусора ежегодно уменьшается. Если сравнить 2021-й с 2020-м, то за такой же период снижение зафиксировано в полтора раза.
«Это свидетельствует и об эффективности проводимых мероприятий, а главное о том, что экологическая сознательность и культура у горожан растёт», — уверена Мурзина.
Чиновница добавила, что каждый год на такую деятельность по муниципальному контракту тратят порядка 2,5 млн рублей. Работы идут по программе «Экология и охрана окружающей среды».
Глава МУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов» Иван Кравченко со своей стороны отметил, что при очистке акватории пруда и реки Исеть в основном применяется ручной труд. Также используется спецтехника. В основном добычей уборщиков становятся бутылки и пластик, а также листья, ветки и т.д. Мусор фасуют в пакеты и затем передают в организацию, занимающуюся отходами.
Также из воды порой достают неожиданные предметы. Уборщикам в разное время попадались кресло, диван и строительная катушка.
В основном чистят реку в центре города, до пяти раз в месяц. В отдалённых районах — два раза. С начала работ 2021 года собрали уже порядка 15 тонн отходов.
В перспективе чиновники собираются плотно заняться очисткой других объектов, в частности, реки Патрушихи. Сейчас на ней ситуация хуже, чем на Исети и на городском пруду.