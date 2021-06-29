Частные медицинские клиники, организовавшие прививочные пункты в нескольких торговых центрах Петербурга, ввели предварительную запись на вакцинацию от коронавируса, чтобы устранить возникшие в последнее время живые очереди за прививкой. В таких очередях повышается вероятность заражения коронавирусом. Как убедился корреспондент ИА REGNUM, запись на прививку, как это сделано в поликлиниках, помогла — очереди в мобильных пунктах исчезли.

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Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в центре вакцинации

После открытия мобильных пунктов несколько месяцев назад особого ажиотажа в них не наблюдалось, очереди составляли не более 10−15 человек, да и то редко. Всё изменилось с приходом третьей волны эпидемии. Осознавшие необходимость вакцинации жители и гости Петербурга потянулись к прививочным пунктам в ТЦ как наиболее доступным, в их понимании. Это быстро привело к образованию очередей, опасных в условиях пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн»

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн»

Власти Петербурга призывают граждан записываться на вакцинацию в стационарные прививочные пункты при поликлиниках, а в мобильных пунктах фактически теперь введён такой же порядок предварительной записи.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн»

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн»

Например, в «Невском центре» на Невском проспекте, 114−116, где работает мобильный пункт «Лахта Клиники», запись началась 26 июня. Сегодня, 29 июня, ближайшая дата для вакцинации — только 15 июля.

«Предварительная запись была открыта в связи с увеличением потока пациентов в четыре раза, — рассказали в «Лахта Клинике». — Пропускная способность нашего пункта — 150 человек в день, мы просто физически не можем больше принять, а приходило порядка четырехсот человек. Мы были вынуждены запустить запись пациентов на первую и на повторную вакцинацию».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что в ряде мобильных пунктов введена предварительная «живая» запись, в ряде ТЦ используется электронная запись.

28 июня открылся новый мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Заневский каскад» у метро «Ладожская», в конце недели откроется пункт в ТЦ «Французский бульвар» у метро «Ленинский проспект». Еще 17 пунктов новых стационарных пунктов, в дополнение к 134 работающим, в ближайшее время откроются в медучреждениях Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн»

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По данным на 28 июня, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 858 869 человек. Из них 696 191 человек полностью завершили цикл вакцинации.