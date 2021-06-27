Чокрак или Чокракское озеро — это солёное озеро на востоке Крымского полуострова, примерно в 16 км от Керчи и неподалёку от от села Курортное (историческое название «Мама Русская»).

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Озеро Чокрак небольшое, овальной формы, оно занимает котловину шириной около 3−4 км, и окружено возвышенностями высотой около 100 метров. Чокракское озеро совсем неглубокое — его максимальная глубина составляет 1.3−1.5 метра.

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Ценнейшим ресурсом озера Чокрак являются его грязи, о лечебных свойствах которых люди узнали очень давно, их начали применять для лечения ещё во времена древнегреческих колоний в Крыму. Например, в 66 году до н. э. ими лечили царя Боспорского царства Митридата Евпатора. За свои уникальные свойства грязь озера Метака (так называли озеро боспорцы) продавалась очень дорого — в уплату шло только золото или сплав золота с серебром.

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Пользовались метакскими грязями воины Александра Македонского, а позднее и крымские ханы. Возможно, ещё в те времена озеро получило сегодняшнее название «чокрак», что на крымско-татарском языке означает «родник». Источников минеральной воды, насыщенной сероводородом, здесь тоже хватает: они выходят по берегам озера и со дна.

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Использовали лечебную грязь озера и в косметических целях.

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

В царской России тоже высоко ценили лечебные свойства чокракских грязей. Неслучайно именно здесь в 1895 году была построена первая в Крыму грязелечебница, которая просуществовала до Октябрьской Революции 1917 г.

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

Александр Полегенько ИА REGNUM Купание в лечебной грязи

После революции и до Великой Отечественной Войны на Чокраке действовал солевой промысел.

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Лечебная грязь озера Чокрак экспортировалась во Францию и Италию. Во время Великой Отечественной войны, когда Крым оккупировали фашисты, грязь Чокракского озера оккупанты вычерпывали, фасовали и продавали в Германии как косметическое средство.

Александр Полегенько ИА REGNUM Чокракское озеро

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море