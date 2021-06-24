Из-за большого количества заразившихся коронавирусной инфекцией, власти Москвы вводят новые ограничения. С 28 июня посещать кафе, рестораны, фудкорты и другие места общественного питания смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Проход в места общественного питания будет по специальному QR-коду, который можно будет получить с 25 июня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункты вакцинации в Москве

Другие регионы тоже вводят ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. Например, все курорты Краснодарского края с 1 августа будут закрыты для невакцинированных граждан.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

Поэтому москвичи начали массово вакцинироваться. В пункты вакцинации выстроились очереди. Если в павильоны «Здоровая Москва» ещё небольшие очереди в связи с рекордной жарой в Москве в эти дни, то в Торговых центрах очереди образовались огромные. Некоторые, как в ЦУМе начинаются с улицы, таким способом администрация ТЦ ограничивает количество посетителей внутри помещения. А некоторые, как в ТРЦ Европейском, петляют среди магазинов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТРЦ Европейский. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ Л-153. Пункты вакцинации в Москве