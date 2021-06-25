Мордовский этнос неоднороден, он делится на эрзю и мокшу, а те, в свою очередь, на множество диалектов. Центром одного из таких изолированных диалектов является Мордовское село Шокша, свое название получившее от ближайшей реки — Мокша. Это село, основанное в XVI веке, в свои лучшие времена насчитывало до 4 тысяч человек. Сейчас в нем проживает всего 300 человек, и с каждым годом покинутых домов становится всё больше.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Поклонный крест на въезде в село

О Шокше я узнал случайно, наткнувшись на группу социальных сетях, которую ведут местные жители. Меня заинтересовали планы, которые ставили местные жители для развития села, и мне стало интересно, насколько это соотносится с реальным положением дел, как живут современные малые народности и с какими проблемами они сталкиваются.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Каждый второй дом в селе заброшен или ждет своего покупателя. Поначалу трудно определить, обитаем дом или нет, но со временем понимаешь — наличники не красились годами, собаки не лают, а опоры начинают немного заваливаться

Одной из их особенностей является их язык, который сильно отличается от других говоров мордвы, вплоть до того, что жителям легче перейти на русский язык в разговоре, чем пытаться понять уроженцев других сел. В Шокшу приезжают лингвисты и археологи, ведутся раскопки и пишутся статьи, однако на жизни сельчан это не сказывается. Вследствие малой изученности диалекта, в школе преподается эрзянский язык, который для местных жителей не является родным. Несмотря на это, все дети, с которыми я успел поговорить, отлично говорили на шокшинском, а тем более старшее поколение.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Олег работает на ферме, а в свободное время мастерит деревянную мебель

Фото из архива Марии Ивановны Даже в советское время на свадьбы надевали национальные костюмы. Правда, только женская сторона

В самой школе учится не больше полусотни детей, даже на переменах не слышно обычного школьного шума. Местные жительницы опасаются закрытия школы, ведь, если она закроется, работы для женщин не останется. После школы все подростки собираются в клубе — устраивают дискотеки или играют в настольный теннис. Никто из них не планирует оставаться в селе, все хотят поехать учиться в Москву, а если не повезет, то хотя бы переехать в Саранск.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Школьная столовая

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Будущие школьники. В следующем учебном году в первом классе будет учиться всего пара детей

Фото из архива Марии Ивановны Московская улица в Шокше

Главный активист — бывший глава села Дмитрий Шиндаков беспокоится о будущем Шокши, именно он приглашает людей переселяться в село, помогая осваиваться новым жителям. По его инициативе, даже уличные указатели установили на трех языках: русском, английском и шокшинском. Он считает себя коренным шокшей и отстаивает версию о том, что предками шокш являются мещеры. Однако он не питает иллюзий насчет будущего села — работы для молодого поколения нет, и если ситуация в ближайшие годы не изменится, со старшим поколением уйдут в прошлое язык, обряды и ремесла шокш.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Виктор все еще содержит лошадей в хозяйстве и в летнее время запрягает их в повозку

Фото из архива Марии Ивановны Сельский житель

На время экспедиции меня приютили переселенцы из Татарстана. Марат в прошлом работал в хосписе, а Марина — главным телекорреспондентом республики. По приезде он устроился сельским фельдшером, а она начала заниматься домашним хозяйством. Почти в каждом доме Шокши сохранилась русская печь, и их дом не был исключением, не говоря уже о старинных сундуках и горшках. Каждый вечер у них ритуал — они смотрят новый фильм, а с родственниками общаются по скайпу. Это был их осознанный выбор — поменять шум и суету города на размеренный сельский быт. Сейчас они успешно ведут краудфандинговую кампанию для своего дела «Мардарика» по производству козьего сыра.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Марат и Марина топят русскую печь только по особым случаям, а для обогрева используют печку-буржуйку

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Марат с Мариной лечат свою кошку после уличной драки

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Дневной просмотр новостей

Если вы спросите у любого жителя, чем отличается Шокша от сотни других мордовских сел, вам сразу расскажут про местный погост. Там стоит двухэтажная церковь 18 века, которая явно не соответствует современным масштабам села. В советское время церковь была заброшена, и уже после распада жители собственными силами восстановили первый этаж для проведения служб. Недалеко от церкви, на местном кладбище, видны отголоски старинного местного обычая. Это 4−5-метровые кресты, высота которых зависела от достатка и степени уважения человека, правда, многие кресты сгнили или упали от собственной тяжести. В советское время заслуженным коммунистам Шокши вместо крестов устанавливали высокие деревянные столбы с пятиконечной звездой на конце. Пришлось долго искать последнюю оставшуюся звезду, которая затерялась среди высоких крестов.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Последняя оставшаяся звезда на местном погосте

Рауль Ахмедов ИА REGNUM В зимнее время жители используют вездеходы, чтобы добраться до труднодоступных мест

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Наряду с официальной фамилией у коренных жителей Шокши есть вторая “уличная” фамилия. Обычно такие фамилии указывают на дохристианские имена, предметы быта, названия животных, род деятельности и даже цвет

Искусство пошива народного костюма практически утеряно, осталось лишь несколько женщин, продолжающих заниматься данным ремеслом. Мария Ивановна — одна из них, она родилась в соседнем селе — Сакаево, что и наложило отпечаток на убранство ее старинного наряда. Раньше костюмы даже соседних сёл сильно отличались друг от друга — каждая женщина хотела выглядеть оригинально и шила его на свой лад, опираясь на традиции. Народный костюм заменял свадебную и праздничную одежду, поэтому он бережно хранился и передавался по наследству. У некоторых домов стоят небольшие постройки, в них работают местные «турурушники». Так называют в селе мастеров, точащих матрешки. Красят их в соседнем селе, а продаются матрешки туристам в Москве. Мастера жалуются на то, что цены на заготовки с каждым годом падают, а спрос на матрешки уменьшается.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Народный женский костюм надевают редко — только на свадьбы и национальные праздники. Шокшанскому наряду присущ особый объем и статность. Состоит из панары — аналога рубахи, шубейки, расшитой тесьмой, блестками, мехом, и головного убора – сороки

Фото из архива Марии Ивановны Мария Ивановна бережно хранит свой костюм еще с молодости, постоянно его подшивая и добавляя новые детали

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Местный «турурушник». После изготовления матрешки пойдут в соседнее село на покраску, а затем в Москву. Цены на заготовки с каждым годом падают, и мастеров становится всё меньше

Лучшее время жизни села местные жители связывают с СССР, когда действовал колхоз и комбикормовый завод. Только местные фермеры используют несколько старых зданий, оставшихся от колхоза. Но и они признаются, что конкурировать с крупными фермерскими хозяйствами становится с каждым годом все сложнее, и поэтому все больше мужчин уезжают работать вахтовым способом.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Те, кто не уехал в Москву или Саранск, работают на местных фермах. Местным фермерам трудно конкурировать с крупными агрохолдингами, поэтому поголовье сокращается с каждым годом

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Заброшенная тракторная мастерская используется для хранения сена

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Здания колхоза напоминают о прошлой жизни села. Там, где крыша не полностью сгнила, — хранят сено или выращивают коров и свиней

В целом у меня осталось двоякое впечатление от поездки в Шокшу. Я был приятно удивлен гостеприимством и общительностью местных жителей. Многие жители знают свой родной язык и постоянно используют его в быту. С другой стороны, печально смотреть на остатки былой жизни — разрушенную церковь, заброшенный колхоз и брошенные дома. Проблемы эти свойственны практически для всей российской провинции, однако в Шокше вопрос стоит острее: вместе с деревней постепенно исчезает и малая народность.