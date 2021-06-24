В Санкт-Петербурге продолжает свою работу X Международный военно-морской салон. В этом году он впервые проходит в полузакрытом режиме, без допуска обычных зрителей, и открыт только для специалистов, официальных гостей и аккредитованных журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на военные корабли, участвующие в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

В прошлые годы МВМС неизменно проходил в павильонах «Ленэкспо», здесь же, у Морского вокзала, стояли корабли и катера, на некоторые из которых пускали петербуржцев и гостей города. Но всё изменила пандемия, и теперь в «Ленэкспо» идет борьба за жизнь и здоровье заболевших людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на фрегате «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

Поэтому экспозиционная и деловая части мероприятия в 2021 году впервые проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на юге Петербурга, а показ боевых кораблей и катеров организован у причалов «Пассажирского порта Санкт-Петербург», из-за пандемии второй год остающихся без круизных лайнеров и паромов. Здесь и побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, поднявшись на современные боевые корабли ВМФ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на десантный корабль на воздушной подушке проекта 112322 «Евгений Кочешков»

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Десантный корабль на воздушной подушке проекта 112322 «Евгений Кочешков»

Дарья Драй ИА REGNUM Десантный корабль на воздушной подушке проекта 112322 «Евгений Кочешков»

Дарья Драй ИА REGNUM Десантный корабль на воздушной подушке проекта 112322 «Евгений Кочешков»

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на X Международном военно-морском салоне

Среди представленных на МВМС-2021 образцов боевой техники, несущих службу в Военно-морском флоте России и Пограничной службе ФСБ России, — построенные на Адмиралтейских верфях в Петербурге дизель-электрические подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Краснодар», построенные на петербургской Северной верфи фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий», а также десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», противоминный корабль «Владимир Емельянов» и многие другие корабли и катера.

Дарья Драй ИА REGNUM X Международный военно-морской салон

Дарья Драй ИА REGNUM X Международный военно-морской салон

Дарья Драй ИА REGNUM X Международный военно-морской салон

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700, участвующий в X Международном военно-морском салоне

Напомним, в 2020 году в Петербурге спустили на воду 11 кораблей и судов, заложили на верфях еще 11, а всего сейчас на предприятиях морской столицы России строится более 50 кораблей и судов.

На МВМС-2021 представлены новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и достижения научной и инженерной мысли. Салон будет работать по 27 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек купается в Финском заливе