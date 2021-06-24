Корабли в зоне доступа, но не для всех — репортаж с Военно-морского салона
В Санкт-Петербурге продолжает свою работу X Международный военно-морской салон. В этом году он впервые проходит в полузакрытом режиме, без допуска обычных зрителей, и открыт только для специалистов, официальных гостей и аккредитованных журналистов.
В прошлые годы МВМС неизменно проходил в павильонах «Ленэкспо», здесь же, у Морского вокзала, стояли корабли и катера, на некоторые из которых пускали петербуржцев и гостей города. Но всё изменила пандемия, и теперь в «Ленэкспо» идет борьба за жизнь и здоровье заболевших людей.
Поэтому экспозиционная и деловая части мероприятия в 2021 году впервые проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на юге Петербурга, а показ боевых кораблей и катеров организован у причалов «Пассажирского порта Санкт-Петербург», из-за пандемии второй год остающихся без круизных лайнеров и паромов. Здесь и побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, поднявшись на современные боевые корабли ВМФ России.
Среди представленных на МВМС-2021 образцов боевой техники, несущих службу в Военно-морском флоте России и Пограничной службе ФСБ России, — построенные на Адмиралтейских верфях в Петербурге дизель-электрические подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Краснодар», построенные на петербургской Северной верфи фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий», а также десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», противоминный корабль «Владимир Емельянов» и многие другие корабли и катера.
Напомним, в 2020 году в Петербурге спустили на воду 11 кораблей и судов, заложили на верфях еще 11, а всего сейчас на предприятиях морской столицы России строится более 50 кораблей и судов.
На МВМС-2021 представлены новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и достижения научной и инженерной мысли. Салон будет работать по 27 июня.