Город Торжок, расположенный на берегу реки Тверцы в Тверской области, известен с XII века. Много столетий назад он назывался Новый Торг. История этого города тесно связана с историей Новгорода — в 1238 году Торжок был осажден татаро-монгольскими войсками, долго удерживал осаду, что помешало татаро-монголам пройти на Новгород.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Тверецкая набережная. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Тверецкая набережная. Торжок. Тверская область

Торжок богат достопримечательностями и красивейшими природными объектами, один из которых — река Тверца. Это один из крупнейших притоков Волги в ее верхнем течении. В настоящее время истоком Тверцы следует считать Тверецкий канал в Вышнем Волочке. Река особенно популярна у туристов для сплава на байдарках и, конечно же, рыбной ловли.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пешеходный мост. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Торжок. Тверская область

Главная достопримечательность Торжка — Борисоглебский мужской монастырь. По одной из версий, он основан в 1038 году преподобным Ефремом Новоторжским, пришедшим в город Новый Торг в 1015 году из Киева. Церковь во имя Бориса и Глеба простояла 700 лет, и только летом 1785 года императрицей Екатериной II было принято решение о строительстве нового храма. В 2015 году, в год тысячелетия первого косвенного упоминания в летописи о Торжке, в городе был установлен памятник преподобному Ефрему Новоторжскому. Скульптором является Евгений Антонов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Борисоглебский монастырь. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Борисоглебский собор. Борисоглебский монастырь. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Свечная башня. Борисоглебский монастырь. Торжок. Тверская область

В числе достопримечательностей Торжка немалое количество храмов. Климентовская церковь — храм, построенный в 1685 году купцом Мишуриным, был одним из лучших по благоустройству и богатству. Древняя икона с частицами мощей 18 святых — главная святыня Климентовской церкви. В 1999 году храм передали Борисоглебскому монастырю.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Климента, папы Римского, в Торжке. Торжок. Тверская область

Успенская церковь, одна из древнейших в Торжке — каменный двухэтажный храм: вверху престол посвящен Успению Пресвятой Богородицы, а внизу — Рождеству Пресвятой Богородицы с приделом святых мучеников Флора и Лавра. Успенская церковь была построена в 1746 году купцами Морозовыми. Одной из достопримечательностей храма, которая обращает на себя особое внимание туристов, является икона Успения Пресвятой Богородицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Торжок. Тверская область

Ильинская церковь — главная архитектурная доминанта Затверецкой стороны Торжка. В одной из летописей XVII века сообщается, что раньше на месте нынешнего Ильинского храма располагались две деревянные церкви. Каменный храм во имя святого Пророка Илии был построен в 1738 году, а в дальнейшем перестраивался и был освящён в 1822 году. Стены церкви расписаны такими художниками, как А. Беренсон и И. Морозов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Илии Пророка. Торжок. Тверская область

Город Торжок уникален тем, что в нём сохранилось старинное ремесло — золотое шитье. В музее при фабрике «Торжковские золотошвеи» воссоздаётся атмосфера советской эпохи через плакаты и военную атрибутику. Золотым шитьем в то время вышивали канты на погонах, памятные стяги и красные знамёна. Также здесь сохранился вышитый портрет Сталина работы Раисы Радченко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Торжокские золотошвеи». Торжок. Тверская область

Музей «Дом пояса» — ещё одно уникальное место в Торжке. Здесь можно увидеть пояс длиной 12 метров и шириной 25 сантиметров, выполненный в технике торжокских золотошвей с вышитой на нем молитвой «Живый в помощи Вышняго». Также в музее расположен фирменный магазин «Торжокские золотошвеи».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Дом пояса». Торжок. Тверская область

Ещё один музей, пользующийся популярностью среди туристов, — музей А. С. Пушкина, открытый в 1972 году. Здание музея представляет собой старинный особняк эпохи классицизма. Он вошёл в историю под названием «Старый дом» на Ямской улице. В музее воссоздана экспозиция, посвящённая проездам А. С. Пушкина по тракту Санкт-Петербург — Москва, его дорожным впечатлениям и отражению их в творчестве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей А. С. Пушкина. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей А. С. Пушкина. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей А. С. Пушкина. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник А. С. Пушкину и Дом культуры. Торжок. Тверская область

Гостиница Пожарских — исторический памятник XIX века в Торжке. Изначально это здание не было гостиницей, в этом качестве его начал использовать наследник ямщика Василия Пожарского. В этом месте любил останавливаться А. С. Пушкин, благодаря которому гостиница стала известной.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостиница Пожарских. Торжок. Тверская область

Торжок — невероятно интересный город с точки зрения туризма, который удивляет приезжих своими небольшими размерами и при этом величественными храмами, уникальными музеями и другими достопримечательностями.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Предтеченская церковь. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник архитектору Н. А. Львову. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Воздвижения Честного Креста Господня. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор. Сейчас на реставрации. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжок. Тверская область

В Торжке — немного кафе и пара ресторанов. Главная кулинарная достопримечательность — пожарские котлеты, ставшие известными благодаря Пушкину. Из письма Соболевскому:

На досуге отобедайУ Пожарского в Торжке,Жареных котлет отведай(именно котлет)И отправься налегке.

Пожарские котлеты предложат вам почти в любом кафе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Торжок. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Торжок. Тверская область

Добраться из Москвы до Торжка можно на «Ласточках» с пересадкой в Твери. Также ходят автобусы от Твери.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник преподобному Ефрему Новоторжскому и Благовещенская церковь. Торжок. Тверская область