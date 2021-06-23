Сокровищница русской истории — Торжок
Город Торжок, расположенный на берегу реки Тверцы в Тверской области, известен с XII века. Много столетий назад он назывался Новый Торг. История этого города тесно связана с историей Новгорода — в 1238 году Торжок был осажден татаро-монгольскими войсками, долго удерживал осаду, что помешало татаро-монголам пройти на Новгород.
Торжок богат достопримечательностями и красивейшими природными объектами, один из которых — река Тверца. Это один из крупнейших притоков Волги в ее верхнем течении. В настоящее время истоком Тверцы следует считать Тверецкий канал в Вышнем Волочке. Река особенно популярна у туристов для сплава на байдарках и, конечно же, рыбной ловли.
Главная достопримечательность Торжка — Борисоглебский мужской монастырь. По одной из версий, он основан в 1038 году преподобным Ефремом Новоторжским, пришедшим в город Новый Торг в 1015 году из Киева. Церковь во имя Бориса и Глеба простояла 700 лет, и только летом 1785 года императрицей Екатериной II было принято решение о строительстве нового храма. В 2015 году, в год тысячелетия первого косвенного упоминания в летописи о Торжке, в городе был установлен памятник преподобному Ефрему Новоторжскому. Скульптором является Евгений Антонов.
В числе достопримечательностей Торжка немалое количество храмов. Климентовская церковь — храм, построенный в 1685 году купцом Мишуриным, был одним из лучших по благоустройству и богатству. Древняя икона с частицами мощей 18 святых — главная святыня Климентовской церкви. В 1999 году храм передали Борисоглебскому монастырю.
Успенская церковь, одна из древнейших в Торжке — каменный двухэтажный храм: вверху престол посвящен Успению Пресвятой Богородицы, а внизу — Рождеству Пресвятой Богородицы с приделом святых мучеников Флора и Лавра. Успенская церковь была построена в 1746 году купцами Морозовыми. Одной из достопримечательностей храма, которая обращает на себя особое внимание туристов, является икона Успения Пресвятой Богородицы.
Ильинская церковь — главная архитектурная доминанта Затверецкой стороны Торжка. В одной из летописей XVII века сообщается, что раньше на месте нынешнего Ильинского храма располагались две деревянные церкви. Каменный храм во имя святого Пророка Илии был построен в 1738 году, а в дальнейшем перестраивался и был освящён в 1822 году. Стены церкви расписаны такими художниками, как А. Беренсон и И. Морозов.
Город Торжок уникален тем, что в нём сохранилось старинное ремесло — золотое шитье. В музее при фабрике «Торжковские золотошвеи» воссоздаётся атмосфера советской эпохи через плакаты и военную атрибутику. Золотым шитьем в то время вышивали канты на погонах, памятные стяги и красные знамёна. Также здесь сохранился вышитый портрет Сталина работы Раисы Радченко.
Музей «Дом пояса» — ещё одно уникальное место в Торжке. Здесь можно увидеть пояс длиной 12 метров и шириной 25 сантиметров, выполненный в технике торжокских золотошвей с вышитой на нем молитвой «Живый в помощи Вышняго». Также в музее расположен фирменный магазин «Торжокские золотошвеи».
Ещё один музей, пользующийся популярностью среди туристов, — музей А. С. Пушкина, открытый в 1972 году. Здание музея представляет собой старинный особняк эпохи классицизма. Он вошёл в историю под названием «Старый дом» на Ямской улице. В музее воссоздана экспозиция, посвящённая проездам А. С. Пушкина по тракту Санкт-Петербург — Москва, его дорожным впечатлениям и отражению их в творчестве.
Гостиница Пожарских — исторический памятник XIX века в Торжке. Изначально это здание не было гостиницей, в этом качестве его начал использовать наследник ямщика Василия Пожарского. В этом месте любил останавливаться А. С. Пушкин, благодаря которому гостиница стала известной.
Торжок — невероятно интересный город с точки зрения туризма, который удивляет приезжих своими небольшими размерами и при этом величественными храмами, уникальными музеями и другими достопримечательностями.
В Торжке — немного кафе и пара ресторанов. Главная кулинарная достопримечательность — пожарские котлеты, ставшие известными благодаря Пушкину. Из письма Соболевскому:
На досуге отобедайУ Пожарского в Торжке,Жареных котлет отведай(именно котлет)И отправься налегке.
Пожарские котлеты предложат вам почти в любом кафе.
Добраться из Москвы до Торжка можно на «Ласточках» с пересадкой в Твери. Также ходят автобусы от Твери.