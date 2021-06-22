В Москву пришла аномальная жара. В понедельник температура поднялась до 31,1 градуса тепла. Тем самым был побит рекорд 65-летней давности.

22 июня, по данным Гидрометцентра, столбик термометра днём поднялся до 32,4 градуса тепла. Побит рекорд 22 июня 1917 года — 31,8 градуса.

Спадет жара только к середине следующей недели. К началу июля ожидается около 25−27 градусов тепла.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Днём в парках москвичей не так много: люди стараются в жару не покидать дома. Но те, кто выходит гулять, стараются держаться поближе к водоёмам и тени.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

На ВДНХ купаться нельзя: ни в прудах, ни в фонтанах. Охрана у каждого фонтана с мегафоном выгоняет из воды изнывающих от жары москвичей. Но все равно дети и подростки находят способы попасть в воду. В основном на ВДНХ люди сидят в тени или загорают. Кто-то предпочитает кататься на велосипедах, самокатах или роликах. На одном из прудов ВДНХ есть лодочная станция, но желающих покататься на лодках нет. Большим спросом пользуются прохладительные напитки и мороженое.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. Ботанический сад

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. Ботанический сад

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. Ботанический сад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Набережная

В парке Музеон немногочисленные посетители расположились отдохнуть в тени деревьев на зелёном газоне. Лавочки на солнцепёке свободны, люди садятся в тени. Сухой фонтан на набережной перед зданием Новой Третьяковской галереи заполнен детворой, бегающей между струями воды и играющей с ними. Взрослые наблюдают за детьми, спасаясь в тени деревьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Музеон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Музеон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Музеон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Музеон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

В парке Горького людей не много, в основном отдыхающие подтянулись к фонтану и в тень высоких деревьев. На пруду катающиеся на катамаранах посетители парка предпочитают теневой маршрут движения судна.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Горького