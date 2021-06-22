«Свеча памяти» зажглась в Пятигорске
22 июня 2021
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Сегодня по всей стране отмечается скорбная дата — 80 лет назад без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза — началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
В городе-курорте Пятигорске у мемориала воинской славы «Вечный огонь» ровно в 4 часа утра минутой молчания почтили память погибших командиров, бойцов, тружеников тыла. Память о тех, кто встретил врага на границе страны и гнал его до Берлина, о тех, для кого первый день войны стал последним днем жизни.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске
На траурном митинге выступил глава города Дмитрий Ворошилов, депутат ГД Ольга Казакова, представители общественности и ветераны Вооруженных сил.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Денис Абрамов ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Денис Абрамов ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню