Сегодня по всей стране отмечается скорбная дата — 80 лет назад без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза — началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

В городе-курорте Пятигорске у мемориала воинской славы «Вечный огонь» ровно в 4 часа утра минутой молчания почтили память погибших командиров, бойцов, тружеников тыла. Память о тех, кто встретил врага на границе страны и гнал его до Берлина, о тех, для кого первый день войны стал последним днем жизни.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске

На траурном митинге выступил глава города Дмитрий Ворошилов, депутат ГД Ольга Казакова, представители общественности и ветераны Вооруженных сил.

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция памяти у Вечного огня в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню