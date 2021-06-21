Нило-Столобенская пустынь — одна из наиболее почитаемых русских христианских святынь, действующий мужской монастырь, находящийся на острове Столобный на озере Селигер в Тверской области. Это место нередко называют островом духовного утешения. В начале XX века Нилова пустынь была самой посещаемой российской святыней среди паломников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Светлицкая башня. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крест Богоявленского собора. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Монастырь возведен по завещанию преподобного Нила Столобенского на месте, где он прожил 27 лет в уединении. Нилова пустынь была построена иеромонахом Германом в 1594 году и была названа в честь преподобного Нила.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Нил Столобенский. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Богоявленский собор. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Богоявленский собор. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

В советские годы на территории монастыря размещались трудовая коммуна, колония для малолетних преступников, лагерь военнопленных, госпиталь, турбаза.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

В 1990 году Нило-Столобенскую пустынь передали Русской православной церкви.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Нила Столобенского. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часы на колокольне Богоявленского собора. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

В настоящее время в Ниловой пустыни находятся пять каменных церквей и 25 каменных зданий. Среди них Богоявленский собор — пятиглавый собор с колокольней, построенный в 1821—1833 гг. в стиле позднего классицизма, в котором находятся мощи святого Нила Столобенского, Светлицкая башня (1823 г.) и церковь Всех Святых (1667 г.) — самое старое сооружение монастыря. У входа в монастырь возвышается монументальный памятник преподобному Нилу. Также там есть жилые и хозяйственные постройки, гостиница для паломников, амбары, погреба, мастерские, конюшенный двор, фруктовый сад, парк.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Архиерейская пристань. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возведение нового памятника. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

На территории монастыря можно посетить музей-ризницу «Наследие преподобного Нила». В музее посетители узнают историю монастыря, увидят древние иконы и статуи преподобного Нила. Стоимость посещения музея 100 р. Но выгоднее заказать экскурсию по монастырю с посещением музея за 150 р.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестовоздвиженская церковь. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Сегодня монастырь свободен для посещения паломниками и экскурсионными группами. На территории монастыря можно посетить храм, подняться на колокольню и полюбоваться великолепным видом на озеро и окрестные деревенские поселения. Также посетители Ниловой пустыни могут воспользоваться услугами гостиницы, однако заявку на размещение необходимо подать за месяц до заселения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Селигер. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

При монастыре есть трапезная, в которой можно недорого поесть.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трапезная. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа копченой рыбы. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Рядом с монастырем есть парковка. Возле нее небольшой рынок, на котором можно приобрести копченую рыбу. Также там предложат вам покататься на катере по Селигеру.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестовоздвиженская церковь. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Селигер. Нило-Столобенская пустынь. Остров Столобный. Озеро Селигер. Тверская область

Добраться до монастыря можно на автомобиле или на автобусе, который ходит два раза в день от автовокзала города Осташков до острова Светлица. Еще один вариант — это экскурсия на теплоходе от города Осташков до Нило-Столбенской пустыни по Селигеру. Стоимость — 1000 рублей с человека.