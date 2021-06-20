В международном аэропорту Симферополя прошел первый летний споттинг в этом году. Он был посвящен 85-летию крымской воздушной гавани и собрал три десятка любителей авиационной фотографии из различных регионов страны: Москвы и Подмосковья, Мурманска, Тюмени, Краснодарского края, Ростова-на-Дону и Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Фотографы заняли позиции

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

В течение десяти часов споттеры фотографировали обслуживание самолетов на перроне, их взлеты, посадки и руление. В объективы фотографов попали несколько десятков самолетов, от небольших Bombardier CRJ-200 до широкофюзеляжных Boeing 777.

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

В этом сезоне аэропорт Симферополь работает в условиях рекордного пассажиропотока. Маршрутная сеть достигла максимального в современной истории показателя — 63 направления. С начала года аэропорт уже обслужил более 2 миллионов пассажиров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Летний споттинг в Симферополе