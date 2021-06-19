К северо-западу от Перми, прямо на берегу реки Камы, расположилось село Усть-Гаревая. Собственно селом оно стало в 1869 году, сразу как только достроили Христорождественскую церковь — однопрестольную деревянную постройку, обитую железными листами.

Павел Соболев ИА REGNUM Церковь Рождества Христова в селе Усть-Гаревая

Павел Соболев ИА REGNUM Железные листы на церкви

Павел Соболев ИА REGNUM Закладная грамота Христорожденской церкви села Усть-Гаревая

Павел Соболев ИА REGNUM Раньше все архивные записи о рождении, смерти, браках велись служащими церквей. В Усть-Гаревой сохранились все записи начиная с конца 19-го века

Павел Соболев ИА REGNUM Когда-то на месте «Камского моря» была низина, где протекала река Гаревая, откуда село и получило название. В результате строительства плотины ГРЭС произошло затопление, изменившее местный ландшафт и климат

Первые упоминания о поселении относятся к 17-му веку. Тогда на месте «Камского моря», на берегу которого стоит село, протекала речка Гаревая — она-то и дала название. В пятидесятых годах, когда в стране активными темпами шла электрификация, было принято решение о строительстве Камской ГЭС. И в 1954 году, после строительства плотины и затопления территории Прикамья, образовалось огромное водохранилище — то самое «Камское море», которое навсегда изменило ход истории и ландшафт Пермского края.

Павел Соболев ИА REGNUM Вид со стороны села на «Камское море»

Так сельская Христорожденская церковь оказалась вместо привычной возвышенности на самом берегу водоема. Но это затопление позволило развиваться судоходству на Каме, и село Усть-Гаревая было оборудовано солидной пристанью. В 70−80-х годах теплоходы останавливались здесь по несколько раз в день — в эти годы численность населения могла доходить до 2000 человек, а сейчас, по последним данным переписи, это всего 258 человек.

Павел Соболев ИА REGNUM В 1996 году пассажирские теплоходы останавливались в Усть-Гаревой три раза в день

Для жителей Усть-Гаревой работы всегда хватало. В селе благодаря уникальности местной глины в 1929 году был построен первый кирпичный завод. Кирпич был настолько хорош и крепок, что его даже использовали для реставрации Красной площади в Москве. Но в 1990-х годах продукция завода перестала быть востребованной и завод был закрыт. И лишь напоминанием о лучших временах осталась главная улица села — Заводская.

Павел Соболев ИА REGNUM Заброшенные корпуса кирпичного завода, обросшие лесом, — всё, что осталось от некогда серьёзного и качественного производства. Местный кирпич был настолько хорош, что его использовали для реставрации московской Красной площади

Павел Соболев ИА REGNUM Осколки кирпича по-прежнему можно встретить во дворах жителей Усть-Гаревой. Его используют для выравнивания ландшафта

Церковь Рождества Христова никогда не закрывалась, даже в самые темные времена для православной веры. И это отдельный повод для гордости пермяков.

Павел Соболев ИА REGNUM Церковь Рождества Христова в селе Усть-Гаревая

Однопрестольная деревянная постройка, обитая листами металла, была построена в 1866 году, сразу придав статус села Усть-Гаревой. И не один десяток лет церковь пытались запретить, закрыть. Но каждый раз, когда комиссия ехала закрыть храм, чтобы прекратить службы, местные жители успевали переделывать его в библиотеку, разбирая иконостас и пряча иконы. Каким-то чудом проверка уезжала ни с чем, и службы продолжались.

Павел Соболев ИА REGNUM С иконами храма связано много удивительных историй. Например эта, Николая Чудотворца, была замечена плавающей в Каме неподалёку от Гаревой. На удивление икона полностью уцелела, даже тоньчайшее стекло не разбилось. Её подобрали и отдали храму

Одна из старожилов, Мария Федоровна Желнина, 84 лет, проживает в Усть-Гаревой с 1957 года, встречает нас свежеприготовленными шаньгами — традиционными для этого региона ватрушками с начинкой. Наши шаньги с запеченным картофельным пюре. Мария, рассказывая о своей жизни, вспоминает: «Ругали нас в школе за то, что мы бегали в церковь-то. Ну да. Нельзя ходить было. Но ходили все равно». Причем жители села не то чтобы были сильно воцерковленные. Но каждый раз, когда решалась судьба закрытия храма, они все выходили за него горой. Потому что знали, не будет церкви — не будет и села. Несколько соседних деревень так и сгинули потихоньку. Вот и держатся гаревляне за храм — как за подтверждение своего существования, целостности.

Павел Соболев ИА REGNUM Мария Фёдоровна Желнина, 84 года. Проживает в Усть-Гаревой с 1957 года. Родилась в соседней деревне, а в селе оказалась после замужества

Павел Соболев ИА REGNUM Шаньги — традиционные для Пермского края ватрушки. Эти с начинкой из картофельного пюре

А попыток закрыть церковь было немало. Последняя случилась несколько лет назад — сильно размыло берег около храма, и вода создала угрозу обрушения. Но опять, как обычно, все собрались с инициативой — и в кратчайшие сроки берег был укреплен при помощи администрации Пермского края, да и с Божьей помощью, в самом деле. Вообще, у этого храма много уникальных историй, касаемых Божьей помощи, — одни только просветляющиеся иконы чего стоят.

Павел Соболев ИА REGNUM Просветляющиеся иконы храма Рождества Христова

Павел Соболев ИА REGNUM Фрагмент иконы храма Рождества Христова

В начале двухтысячных у храма не было настоятеля — так в село была командирована монахиня из Успенского Пермского женского монастыря, матушка Марфа.

Павел Соболев ИА REGNUM Матушка Марфа

«А я вообще тут в командировке, 20 лет уже. Только, вот, затянулась она.», — отвечает Марфа на мой вопрос о том, как давно она служит в храме. У матушки очень интересная судьба — она мастер спорта по лыжам, в юности состояла в молодежной сборной Советского Союза, работала затем тренером.

Павел Соболев ИА REGNUM Дети села Усть-Гаревая

«И вот сорок лет мне уже было, в 90-х, прочитала как-то в газете, что есть у нас в Перми монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Так удивилась! У нас, в Перми, женский монастырь?! Это надо же, живём на одной земле с монахами, дышим одним воздухом. Приехала, познакомилась с игуменьей, пообщалась. Да так и приняла вскоре решение стать монахиней».

Павел Соболев ИА REGNUM Лыжная секция Матушки Марфы во время занятий по технике бега

Павел Соболев ИА REGNUM Во время занятий лыжной секции села Усть-Гаревая

Павел Соболев ИА REGNUM Во время занятий лыжной секции села Усть-Гаревая

В Гаревой матушка Марфа служит в храме, руководит местным музеем, организовала круглогодичную спортивную лыжную секцию, а также православный отряд имени Илии Муромца, занимается с ребятами в воскресной школе и состоит в местном ТОСе (территориальное общественное самоуправление). И помимо этого занята еще и монашеской службой как таковой.

Павел Соболев ИА REGNUM Матушка Марфа руководит православным патриотическим отрядом имени Святого Илии Муромца

Павел Соболев ИА REGNUM Кабинет в средней школе Усть-Гаревой, где занимаются ребята из православного патриотического отряда

А ТОС в Усть-Гаревой состоит исключительно из женщин. Мы все собрались в библиотеке школы, которая недавно отметила столетие. Я удивился: «А где же мужчины?» Мне с пермякским утвердительным тоном, ставшим уже привычным, тут же пояснили: «Ой, да где те мужики-то, а?»

Павел Соболев ИА REGNUM Заседание ТОСа Усть-Гаревой. ТОС в Усть-Гаревой состоит исключительно из женщин

После присутствия на заседании ТОСа вопросов, и правда, у меня больше не было — сельские женщины очень активны. На таком же собрании территориального общественного самоуправления в 2004 году было принято решение спасать сельскую школу от закрытия из-за малочисленности учащихся. Семьи села решили взять под опеку детей из интернатов. И только за первый год в Усть-Гаревой появилось более двадцати приемных детишек! Сейчас в школе в Сенькино, соседней с Усть-Гаревской (Гаревскую школу пришлось всё-таки переделать в культурно-досуговое учреждение), из почти 130 учеников учится ровно половина приемных детей!

Павел Соболев ИА REGNUM Ребята из православного патриотического отряда

Павел Соболев ИА REGNUM Средняя школа Усть-Гаревой, построенная в 1914 году

Павел Соболев ИА REGNUM Звонарь Кирилл

Теперь в здании Гаревской школы, построенной в 1914 году из местного же кирпича, при участии Натальи Строгановой из известнейшей тогда семьи российских промышленников и меценатов, занимаются художественной самодеятельностью, проходят занятия воскресной церковной школы и устраивают показы документального кино в «социальном» кинотеатре.

Павел Соболев ИА REGNUM Здание школы было построено в 1914 году при участии Натальи Строгановой из семьи известных промышленников и меценатов на Урале. На фасаде примечательны языческие символы коми-пермяков — коренного народа этого края. Одновременно православный храм существовал на тот момент в селе уже 50 лет

Павел Соболев ИА REGNUM Секция выжигания по дереву для местных ребят

Вообще жизнь Усть-Гаревой очень сильно напоминает жизнь России в миниатюре, только в отдельно взятом селе. Здесь есть все: невероятные взлёты и такие же запустения, сложные обстоятельства и простые решения, и когда кажется, что вот-вот все рухнет — то вдруг приходит помощь отовсюду. В общем, все как везде. Но именно здесь я впервые почувствовал то, что классики называли «русским духом». Его невозможно описать и показать, его можно только увидеть и прожить. Ведь не случайно храм Рождества Христова уже почти 160 лет не дает развалиться вере людей, не прекращая служить даже в самые темные времена.

Павел Соболев ИА REGNUM Христорожденская церковь Усть-Гаревой на закате