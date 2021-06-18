Ливень, который начался в Керчи вечером 16 июня и шел почти всю ночь, затопил улицы города.

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Так, больше всего досталось центру Керчи. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Центр города практически отрезан от Аршинцево — в районе АТП «Нижний Солнечный» огромное озеро, которое не могут преодолеть легковые автомобили.

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Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Также ливень ломал деревья, рушил заборы. По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки, ларьки.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

По информации очевидцев, начало топить этаж городской больницы № 1. Также вышла из берегов речка Мелек-Чесме.

Следите за развитием событий в трансляции: «От жары до тропических ливней: погодные аномалии в России — все новости».

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи