Метро «Лиговский проспект» — метро «площадь Восстания» — исхоженный маршрут для жителей Петербурга и туристов. Лиговка — место людное, суетное, с напряженным движением. А если свернуть всего лишь на 50 метров, то можно попасть в зеленый район нешироких улиц со старинными невысокими домами — и до того же самого Невского дойти за то же самое время (ну, или почти), зато в куда более релаксовой атмосфере.

В Петербурге есть что посмотреть буквально на каждом шагу. Свернем в сторону от Лиговского проспекта и пройдемся в сторону Невского по улице Коломенской, Кузнечному и Свечному переулкам. Такая прогулка займет минут 15 и расскажет о городе что-то, чего мы, может быть, и не знали.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Улица Коломенская

Улица Разъезжая стала так называться благодаря извозчикам, которые разъезжались с нее в разные стороны. В конце XIX века на протяжении двух лет она даже успела побыть улицей Старые Пеньки, так как шла по месту вырубленного бора. Местность рядом выглядела, должно быть, очень по-питерски, если одних только Болотных улиц тут было пять, а рядом пролегала улица Грязная. Застройщики были обязаны сажать в определенном порядке деревья, так что улица была зеленой, вся в садах, которые исчезли около середины XIX века, уступив место новым домам более плотной застройки.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Улица Коломенская

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 9

При отводе участков застройщикам полагалось сажать деревья у своих домов строго определённым порядком. Таким образом, Разъезжая улица первоначально стала зелёной, деревянные дома здесь окружали сады. Эти сады просуществовали до середины XIX века, когда исчезли окончательно из-за всё более плотной застройки.

В 1836 году по проекту Габерцетеля был построен каменный дом на участке дома №7. В 1864 году было построено первое каменное здание на участке купца Тихонова (дом №5) по проекту А. В. Голле. В 1873 году — дом №3, по проекту М. А. Макарова.

В 1903 году в доме №7 поселился А. И. Куприн. Жил он на третьем этаже, на втором помещалось издательство журнала «Мир Божий» где печатались в том числе и его произведения.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 7

В 1906 году в доме №5 было открыто Коммерческое училище. В 1918 году оно было преобразовано в трудовую школу. С 1965 года в этом здании разместили институт «Госрадиопроект». Под его нужды перепланировали и первый этаж дома №3.

Разъезжая, 40 — красивый и большой дом, построенный в середине XIX века, а в начале ХХ немного «тюнингованный» — в нем появились новые дворовые флигели и новые этажи.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Разъезжая, 40

За Разъезжей сворачиваем на Коломенскую, которая изначально была Болотной (где же вы, активисты возвращения «исторический названий»?). Но Болотных в построенном на болоте городе было много, там что именно эту Болотную в 1871-м переименовали в Коломенскую — в честь подмосковной Коломны, так как в то время улицы этого района получалиназванияпогородамМосковскойгубернии.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Улица Коломенская

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Улица Коломенская

Коломенская, 27 — яркий представитель домов дореволюционной постройки, это здание ведет свой век с 1907 года.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 27

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 27

Коломенская, 23 — бывший доходный дом Шувалова, который неплохо сохранился для здания 1869 года постройки.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 23

В доходном доме на Коломенской, 19 в начале ХХ века жили два известный инженера, Лумберг и Устругов. Последний был женат на дворянке Варваре Уструговой (в девичестве Осташевской), которая сильно помогала ему в архитектурной работе, а потом стала актрисой и известной сказительницей из окружения Сергея Есенина. Увлеченности супруги театром (а она была талантлива и привлекала внимание зрителей в самодеятельности) глава семьи не разделял. Со временем брак распался, а Варвара Карловна бросила архитектуру и стала рассказывать благодарной аудитории былины и сказки (народные и авторские, причем собственные). Дошло до того, что женщину — без профильного образования — взяли в труппу Александринского театра.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 19

На Коломенской, 11 в 1906—1917 годах жил прекраснейший детский поэт Корней Чуковский. В эти годы он начал обретать широкую известность, хотя пока как литературный критик. Писал о Блоке, Ахматовой, Маяковском, Куприне, Чехове, Горьком и многих других, его очерки составили сборник «От Чехова до наших дней». С критикой он покончил после революции. Но незадолго до того увлекся детской литературой и в 1916 году написал того самого «Крокодила».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 11

На Коломенской улице, 7 жил русский музыкальный деятель и композитор Милий Алексеевич Балакирев (1836—1910). Балакирев возглавлял сообщество композиторов «Могучая кучка». В юности был атеистом, в возрасте, после сильного стресса, стал фанатично религиозным и слыл антисемитом. Римский-Корсаков писал про него: «Вся эта смесь христианской кротости, злословия, любви к животным, человеконенавистничества, творческих интересов и мелочности, достойной старой девы, поражала всех тех, кто видел его в те дни». В этом доме на Коломенской знаменитый музыкант скончался.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Коломенская, 7

Красивый белый дом на Пушкинской, 19 — доходный дом Правошинского — владелец был не купцом, как водится среди домовладельцев, а чиновником, кстати, в его распоряжении было еще два дома в центре города. В доме жили архитекторы Блувштейн и Романов, композитор Ляпунов. Это здание сразу бросается в глаза, настолько оно изысканное, — что радует, многие элементы его декора сохранились до наших дней.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пушкинская, 19

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Улица Пушкинская

Здание на Пушкинской, 20 на рубеже XIX—XX веков было частной гостиницей «Пале-Рояль». Оно построено в 1876 году и признано объектом культурного наследия. В гостинице, принадлежавшей баронессе фон Таубе, цены были достаточно высокими, чтобы служить фильтром для финансово ненадежных постояльцев, но довольно умеренными, чтобы номера могли снимать представители среднего класса. Со временем этот дом стал играть роль в культурной жизни города, как рассказывала Зинаида Гиппиус, это место «почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам». К этим литераторам относился в том числе Маяковский вместе с Лилей Брик. Знаменитый Шаляпин говорил при этом, что сей приют был очень грязен <…> множество пыли, прозябали блохи, мухи и другие насекомые. В темных коридорах всегда можно было встретить пьяненьких людей обоего пола».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пушкинская, 20

Еще один квартал — и выходим на Лиговский проспект ближе к площади Восстания. Сразу видим два эффектных серых здания — это два корпуса. Справа — Лиговский, 44 — театр «Комедианты» с 1993 года, а изначально — доходный дом Перцова 1912 года постройки, оформленный типичными для модерна растительными орнаментами и лепниной. В доме на Лиговском, 44 имелись даже лифты, общие ванные и библиотека. Изначально он служил дорогой гостиницей с пафосным рестораном и тем был знаменит. Но постояльцы не очень жаловали это место, так как Лиговка была улицей шумной, с вокзала по утрам возили грузы, словом, останавливаться там было неверно по соотношению цена-качество. А ресторан местная беднота позволить себе не могла.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиговский, 44

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиговский, 44

Лиговка одно время считалась самым маргинальным местом Питера, но шла к этому имиджу долго. Массу крестьянской бедноты переселил сюда для работы в городе еще император Петр, люди жили сложно, бедно, много работали и много пили. Это был район дешевых кабаков и дешевых проституток. И даже слово «гопник» пришло в русский язык из этих мест, после того как в 20-е годы ХХ века тут было создано Городское общество пролетариата, сокращенно ГОП, куда свозили питерских беспризорников с улиц и вокзалов, коих и стали называть «гопниками».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиговский проспект

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиговский проспект

Ныне Лиговка уже не та. Тут построен циклопический торговый комплекс, место считается престижным (цены на жилье доходят до 60 млн), все-таки центр — это центр, а уличный шум легко исправить с помощью стеклопакета. Конечно, сменилась и атмосфера, что к лучшему. Но даже если это немного напоминающее парадный муравейник место утомит, всегда можно свернуть чуть в сторону — и оказаться в совсем другом Петербурге.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиговский проспект