В сторону от Лиговки. Летний путеводитель ИА REGNUM
Метро «Лиговский проспект» — метро «площадь Восстания» — исхоженный маршрут для жителей Петербурга и туристов. Лиговка — место людное, суетное, с напряженным движением. А если свернуть всего лишь на 50 метров, то можно попасть в зеленый район нешироких улиц со старинными невысокими домами — и до того же самого Невского дойти за то же самое время (ну, или почти), зато в куда более релаксовой атмосфере.
В Петербурге есть что посмотреть буквально на каждом шагу. Свернем в сторону от Лиговского проспекта и пройдемся в сторону Невского по улице Коломенской, Кузнечному и Свечному переулкам. Такая прогулка займет минут 15 и расскажет о городе что-то, чего мы, может быть, и не знали.
Улица Разъезжая стала так называться благодаря извозчикам, которые разъезжались с нее в разные стороны. В конце XIX века на протяжении двух лет она даже успела побыть улицей Старые Пеньки, так как шла по месту вырубленного бора. Местность рядом выглядела, должно быть, очень по-питерски, если одних только Болотных улиц тут было пять, а рядом пролегала улица Грязная. Застройщики были обязаны сажать в определенном порядке деревья, так что улица была зеленой, вся в садах, которые исчезли около середины XIX века, уступив место новым домам более плотной застройки.
При отводе участков застройщикам полагалось сажать деревья у своих домов строго определённым порядком. Таким образом, Разъезжая улица первоначально стала зелёной, деревянные дома здесь окружали сады. Эти сады просуществовали до середины XIX века, когда исчезли окончательно из-за всё более плотной застройки.
В 1836 году по проекту Габерцетеля был построен каменный дом на участке дома №7. В 1864 году было построено первое каменное здание на участке купца Тихонова (дом №5) по проекту А. В. Голле. В 1873 году — дом №3, по проекту М. А. Макарова.
В 1903 году в доме №7 поселился А. И. Куприн. Жил он на третьем этаже, на втором помещалось издательство журнала «Мир Божий» где печатались в том числе и его произведения.
В 1906 году в доме №5 было открыто Коммерческое училище. В 1918 году оно было преобразовано в трудовую школу. С 1965 года в этом здании разместили институт «Госрадиопроект». Под его нужды перепланировали и первый этаж дома №3.
Разъезжая, 40 — красивый и большой дом, построенный в середине XIX века, а в начале ХХ немного «тюнингованный» — в нем появились новые дворовые флигели и новые этажи.
За Разъезжей сворачиваем на Коломенскую, которая изначально была Болотной (где же вы, активисты возвращения «исторический названий»?). Но Болотных в построенном на болоте городе было много, там что именно эту Болотную в 1871-м переименовали в Коломенскую — в честь подмосковной Коломны, так как в то время улицы этого района получалиназванияпогородамМосковскойгубернии.
Коломенская, 27 — яркий представитель домов дореволюционной постройки, это здание ведет свой век с 1907 года.
Коломенская, 23 — бывший доходный дом Шувалова, который неплохо сохранился для здания 1869 года постройки.
В доходном доме на Коломенской, 19 в начале ХХ века жили два известный инженера, Лумберг и Устругов. Последний был женат на дворянке Варваре Уструговой (в девичестве Осташевской), которая сильно помогала ему в архитектурной работе, а потом стала актрисой и известной сказительницей из окружения Сергея Есенина. Увлеченности супруги театром (а она была талантлива и привлекала внимание зрителей в самодеятельности) глава семьи не разделял. Со временем брак распался, а Варвара Карловна бросила архитектуру и стала рассказывать благодарной аудитории былины и сказки (народные и авторские, причем собственные). Дошло до того, что женщину — без профильного образования — взяли в труппу Александринского театра.
На Коломенской, 11 в 1906—1917 годах жил прекраснейший детский поэт Корней Чуковский. В эти годы он начал обретать широкую известность, хотя пока как литературный критик. Писал о Блоке, Ахматовой, Маяковском, Куприне, Чехове, Горьком и многих других, его очерки составили сборник «От Чехова до наших дней». С критикой он покончил после революции. Но незадолго до того увлекся детской литературой и в 1916 году написал того самого «Крокодила».
На Коломенской улице, 7 жил русский музыкальный деятель и композитор Милий Алексеевич Балакирев (1836—1910). Балакирев возглавлял сообщество композиторов «Могучая кучка». В юности был атеистом, в возрасте, после сильного стресса, стал фанатично религиозным и слыл антисемитом. Римский-Корсаков писал про него: «Вся эта смесь христианской кротости, злословия, любви к животным, человеконенавистничества, творческих интересов и мелочности, достойной старой девы, поражала всех тех, кто видел его в те дни». В этом доме на Коломенской знаменитый музыкант скончался.
Красивый белый дом на Пушкинской, 19 — доходный дом Правошинского — владелец был не купцом, как водится среди домовладельцев, а чиновником, кстати, в его распоряжении было еще два дома в центре города. В доме жили архитекторы Блувштейн и Романов, композитор Ляпунов. Это здание сразу бросается в глаза, настолько оно изысканное, — что радует, многие элементы его декора сохранились до наших дней.
Здание на Пушкинской, 20 на рубеже
Еще один квартал — и выходим на Лиговский проспект ближе к площади Восстания. Сразу видим два эффектных серых здания — это два корпуса. Справа — Лиговский, 44 — театр «Комедианты» с 1993 года, а изначально — доходный дом Перцова 1912 года постройки, оформленный типичными для модерна растительными орнаментами и лепниной. В доме на Лиговском, 44 имелись даже лифты, общие ванные и библиотека. Изначально он служил дорогой гостиницей с пафосным рестораном и тем был знаменит. Но постояльцы не очень жаловали это место, так как Лиговка была улицей шумной, с вокзала по утрам возили грузы, словом, останавливаться там было неверно по соотношению цена-качество. А ресторан местная беднота позволить себе не могла.
Лиговка одно время считалась самым маргинальным местом Питера, но шла к этому имиджу долго. Массу крестьянской бедноты переселил сюда для работы в городе еще император Петр, люди жили сложно, бедно, много работали и много пили. Это был район дешевых кабаков и дешевых проституток. И даже слово «гопник» пришло в русский язык из этих мест, после того как в 20-е годы ХХ века тут было создано Городское общество пролетариата, сокращенно ГОП, куда свозили питерских беспризорников с улиц и вокзалов, коих и стали называть «гопниками».
Ныне Лиговка уже не та. Тут построен циклопический торговый комплекс, место считается престижным (цены на жилье доходят до 60 млн), все-таки центр — это центр, а уличный шум легко исправить с помощью стеклопакета. Конечно, сменилась и атмосфера, что к лучшему. Но даже если это немного напоминающее парадный муравейник место утомит, всегда можно свернуть чуть в сторону — и оказаться в совсем другом Петербурге.