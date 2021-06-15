В Севастополе завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня города, которому исполнилось 238 лет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

С утра до вечера на Приморском бульваре работали тематические площадки с разнообразными мастер-классами и развлечениями. Для горожан работали культурная, детская, цветочная, концертная, молодёжная, спортивная и туристическая локации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дневная праздничная программа ко Дню города

Александр Полегенько ИА REGNUM Спортивная площадка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Спортивная площадка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Спортивная площадка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Артисты на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Спортивная площадка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Пианистка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM Детская площадка на Дне города

Александр Полегенько ИА REGNUM День города в Севастополе

Финалом Дня города стали торжественный концерт на площади Нахимова, где выступили лучшие коллективы Севастополя с участием заслуженной артистки России Пелагеи, а также красочное шоу дронов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вечерняя концертная программа ко Дню города

Александр Полегенько ИА REGNUM Вечерняя концертная программа ко Дню города

Александр Полегенько ИА REGNUM Зрителей не испугал даже дождь

Александр Полегенько ИА REGNUM Вечерняя концертная программа ко Дню города

Александр Полегенько ИА REGNUM Пелагея на Дне города Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Пелагея на Дне города Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Пелагея на Дне города Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Пелагея на Дне города Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Горожане на вечернем праздничном концерте

Несмотря на опасения, даже дождь не помешал празднику.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная в День города

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная в День города

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная в День города