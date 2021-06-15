Любви все возрасты покорны: Городу-герою Севастополю исполнилось 238 лет
15 июня 2021
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В Севастополе завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня города, которому исполнилось 238 лет.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь
С утра до вечера на Приморском бульваре работали тематические площадки с разнообразными мастер-классами и развлечениями. Для горожан работали культурная, детская, цветочная, концертная, молодёжная, спортивная и туристическая локации.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дневная праздничная программа ко Дню города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спортивная площадка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спортивная площадка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спортивная площадка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Артисты на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спортивная площадка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пианистка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Детская площадка на Дне города
Александр Полегенько ИА REGNUM
День города в Севастополе
Финалом Дня города стали торжественный концерт на площади Нахимова, где выступили лучшие коллективы Севастополя с участием заслуженной артистки России Пелагеи, а также красочное шоу дронов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вечерняя концертная программа ко Дню города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вечерняя концертная программа ко Дню города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Зрителей не испугал даже дождь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вечерняя концертная программа ко Дню города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пелагея на Дне города Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пелагея на Дне города Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пелагея на Дне города Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пелагея на Дне города Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Горожане на вечернем праздничном концерте
Несмотря на опасения, даже дождь не помешал празднику.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная в День города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная в День города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная в День города
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь