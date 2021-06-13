12 июня страна праздновала «День России», до 2002 года этот праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», которая была принята в 1990 году. Традиционно в этот день президент вручает в Кремле государственные награды и премии, а жители и многочисленные гости Кавказских Минеральных Вод принимали участие в различных концертных программах и флешмобах.

Железноводск приветствует Россию

Накануне праздника, вечером 11 июня, на самой большой каскадной лестнице юга России из 4036 свечей выложили слова «Россиия привет!» Жители и отдыхающие города-курорта с огромным удовольствие участвовали в огненном шоу.

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM На здание бювета-книги под патриотические песни проектировали достопримечательности и достижения нашей родины

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Флешмоб со свечами «Россия привет!» в Железноводске

Российский триколор на горе Машук

В самое романтичное время суток, в 4.30 утра, на панорамной площадке горы Машук студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг России длиной 72 метра, а затем вместе с победителями Всероссийского конкурса «Солдатский конверт», спели гимн страны.

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты развернули флаг России длиной 72 метра на склоне горы Машук

Капсула времени в Георгиевске

На праздничном концерте в центральном парке Георгиевска торжественно вскрыли капсулу времени. Ее заложили 22 апреля 1970 года, в день 100-летия основателя советского государства В.И. Ленина, в фасаде кинотеатра «Аврора». Вскрыть капсулу надлежало через 50 лет, в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие перенесли. На двух страницах машинописного текста пречеслялись успехи городских предприятий о организаций в социалистическом соревновании, в частности в юбилейный год было собрано 47 тон металлоломе и высажено 649 деревьев. Документ из XX века, обращенный к потомкам, станет замечательным артефактом в городском музее.

Альбина Волошина Те кто писал этот текст свято верили, в то все будет именно так, но времена меняются. Я хотела бы вернуться в то время, тогда я четко ощущала счастье что родилась и живу в Советском Союзе.

Денис Абрамов ИА REGNUM Капсула с документом из XX века

Денис Абрамов ИА REGNUM Капсула с документом из XX века

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничное выступление артистов

Денис Абрамов ИА REGNUM Сводный хор музыкальной школы исполнил гимн России

Денис Абрамов ИА REGNUM На двух страницах машинописного текста пречеслялись успехи городских предприятий о организаций в социалистическом соревновании, в частности в юбилейный год было собрано 47 тон металлоломе и высажено 649 деревьев

Денис Абрамов ИА REGNUM Капсулу долго вскрывали. Ее на совесть изготовили на георгиевском арматурном заводе

Денис Абрамов ИА REGNUM С историческим документом сфотографировалось представители местной власти