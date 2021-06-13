Огненный флэшмоб, капсула времени и триколор на горе Машук в День России
12 июня страна праздновала «День России», до 2002 года этот праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», которая была принята в 1990 году. Традиционно в этот день президент вручает в Кремле государственные награды и премии, а жители и многочисленные гости Кавказских Минеральных Вод принимали участие в различных концертных программах и флешмобах.
Железноводск приветствует Россию
Накануне праздника, вечером 11 июня, на самой большой каскадной лестнице юга России из 4036 свечей выложили слова «Россиия привет!» Жители и отдыхающие города-курорта с огромным удовольствие участвовали в огненном шоу.
Российский триколор на горе Машук
В самое романтичное время суток, в 4.30 утра, на панорамной площадке горы Машук студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг России длиной 72 метра, а затем вместе с победителями Всероссийского конкурса «Солдатский конверт», спели гимн страны.
Капсула времени в Георгиевске
На праздничном концерте в центральном парке Георгиевска торжественно вскрыли капсулу времени. Ее заложили 22 апреля 1970 года, в день 100-летия основателя советского государства В.И. Ленина, в фасаде кинотеатра «Аврора». Вскрыть капсулу надлежало через 50 лет, в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие перенесли. На двух страницах машинописного текста пречеслялись успехи городских предприятий о организаций в социалистическом соревновании, в частности в юбилейный год было собрано 47 тон металлоломе и высажено 649 деревьев. Документ из XX века, обращенный к потомкам, станет замечательным артефактом в городском музее.