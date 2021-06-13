Кульминацией празднования Дня России в Севастополе стало грандиозное свето-пиротехническое шоу над главной бухтой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Устроители сказочного фейерверка с помощью ярких рисунков в небе и музыкального сопровождения рассказали историю Севастополя и Крыма, соединив пиротехническими эффектами берега.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Для создания масштабного художественного проекта в небе были приглашены лучшие российские художники и пиротехники, которые создали невероятное по красоте и сложности шоу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный салют в Севастополе

Открывало мероприятие водно-лазерное шоу. Затем пожарно-спасательные суда создали водяную завесу высотой до 15 метров. На ее поверхности зрители увидели знакомые всем образы легендарного Севастополя.