Летний путеводитель ИА REGNUM: Звенящая Русская Швейцария
Звенигород — один из древнейших городов Подмосковья, получивший своё название, по одной из исторических версий, из-за колокольного звона. Он богат лесными пейзажами, полями и водоёмами, поэтому иногда его называют «Русская Швейцария». Звенигород переполнен интересными и уникальными достопримечательностями, в частности соборами.
Саввино-Сторожевский монастырь — мужской монастырь, основанный в конце XIV века монахом Саввой и расположенный на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку. По утверждениям некоторых историков, именно этому монастырю царь Алексей Михайлович придал статус первой в России лавры.
В километре от монастыря находится скит преподобного Саввы Сторожевского и купальня, куда неиссякаемым потоком приезжают верующие люди. Ещё одна достопримечательность Саввино-Сторожевского монастыря — пещера Саввы, в которой монах уединялся и проводил время в молитве.
Около монастыря есть кафе. Но можно в самом монастыре, в Провиантской башне недорого поесть и купить разнообразный монастырский хлеб и выпечку.
Звенигородский городок — место первого поселения Звенигорода, отстроенное князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским. До наших дней здесь сохранился только Успенский собор, красивейшие фрески которого — творение Андрея Рублева, одной из загадочных личностей истории.
Ещё одна яркая достопримечательность Звенигорода — Вознесенский собор. Впервые упоминается о нем в XVI веке: настоятелем изначально деревянного храма был Стефан. В XVIII веке на месте сгоревшего храма была возведена новая каменная Вознесенская церковь, но до наших дней сохранился только ее холм. В 2003 году на историческом месте началось строительство современного храма.
На въезде в Звенигород располагается храм Александра Невского — кирпичная церковь в стиле эклектики с примыкающими с запада трапезной и колокольней. В 1895 году было принято решение построить на кладбище Вознесенского храма церковь во имя князя Александра Невского.
Звенигород также богат и музеями. В музее русского десерта, посвященном традициям русского крестьянского и купеческого стола, можно не только узнать об истории русских сладостей, но и попробовать их все на вкус. Каждый день в музее топят настоящую русскую печь, выпекают хлеб и десерты, а также проводят экскурсии и мастер-классы.
Музей «Назад в СССР» в Звенигороде — место с колоритом советской эпохи. В экспозиции представлены предметы быта, мебель, одежда, картины и техника. Примечательно, что в музее есть буфет, где можно попробовать лимонад или съесть пирожное, приготовленное по ГОСТу.
Ещё одна достопримечательность Звенигорода — детская музыкальная школа имени С. И. Танеева, крупнейшего композитора рубежа XIX и XX столетий, созданная в 1961 году.
Самое популярное место для покупки сувениров в Звенигороде для туристов — Купчий Двор. В этом месте можно найти как предметы антиквариата, так и предметы натуральной косметики. Купчий Двор — уютное пространство для прогулок и посещения баров и кафе.
В центральном сквере Звенигорода располагается памятник А. П. Чехову, установленный в 2010 году. С именем этого писателя связана также и другая небольшая достопримечательность — пень Чеховской липы. Под этим деревом писатель любил отдыхать, когда работал в Звенигородской больнице в 1884 году.
Звенигород также ассоциируется с именем советской актрисы театра и кино Любови Орловой. В честь нее назван культурный центр в Звенигороде, совмещающий в себе кинотеатр, театрально-концертную площадку, выставочное пространство и музей Любови Орловой.
Звенигород — город, находящийся в 46 километрах от Москвы, заинтересует пейзажами, достопримечательностями, экскурсионными программами и своей историей детей и взрослых, а также иностранных туристов.
До Звенигорода можно добраться на электричке от Белорусского вокзала. Время в пути — 1 час 20 минут. От вокзала до центра и Саввино-Сторожевского монастыря ходит автобус. Обратите внимание, что электрички ходят раз в час, поэтому заранее планируйте приезд и отъезд в Звенигород.
Еще один вариант доехать до Звенигорода — на автобусе от станции метро Строгино.