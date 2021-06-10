Звенигород — один из древнейших городов Подмосковья, получивший своё название, по одной из исторических версий, из-за колокольного звона. Он богат лесными пейзажами, полями и водоёмами, поэтому иногда его называют «Русская Швейцария». Звенигород переполнен интересными и уникальными достопримечательностями, в частности соборами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Рождества Богородицы. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на звонницу. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Саввино-Сторожевский монастырь — мужской монастырь, основанный в конце XIV века монахом Саввой и расположенный на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку. По утверждениям некоторых историков, именно этому монастырю царь Алексей Михайлович придал статус первой в России лавры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Преподобный Савва Сторожевский. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Рождества Богородицы. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Царицыны палаты. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торицкая надвратная церковь. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подклет Торицкой надвратной церкви. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подклет Торицкой надвратной церкви. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

В километре от монастыря находится скит преподобного Саввы Сторожевского и купальня, куда неиссякаемым потоком приезжают верующие люди. Ещё одна достопримечательность Саввино-Сторожевского монастыря — пещера Саввы, в которой монах уединялся и проводил время в молитве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Савиннский скит. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вознесенский собор. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Звенигородский городок. Успенский собор. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пещера преподобного Саввы Сторожевского. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Савва Сторожевский и Юрий Звенигородский. Звенигород. Московская область

Около монастыря есть кафе. Но можно в самом монастыре, в Провиантской башне недорого поесть и купить разнообразный монастырский хлеб и выпечку.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри провиантской башни. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри провиантской башни. Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Звенигородский городок — место первого поселения Звенигорода, отстроенное князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским. До наших дней здесь сохранился только Успенский собор, красивейшие фрески которого — творение Андрея Рублева, одной из загадочных личностей истории.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вознесенский собор. Звенигород. Московская область

Ещё одна яркая достопримечательность Звенигорода — Вознесенский собор. Впервые упоминается о нем в XVI веке: настоятелем изначально деревянного храма был Стефан. В XVIII веке на месте сгоревшего храма была возведена новая каменная Вознесенская церковь, но до наших дней сохранился только ее холм. В 2003 году на историческом месте началось строительство современного храма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вознесенский собор. Звенигород. Московская область

На въезде в Звенигород располагается храм Александра Невского — кирпичная церковь в стиле эклектики с примыкающими с запада трапезной и колокольней. В 1895 году было принято решение построить на кладбище Вознесенского храма церковь во имя князя Александра Невского.

Звенигород также богат и музеями. В музее русского десерта, посвященном традициям русского крестьянского и купеческого стола, можно не только узнать об истории русских сладостей, но и попробовать их все на вкус. Каждый день в музее топят настоящую русскую печь, выпекают хлеб и десерты, а также проводят экскурсии и мастер-классы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей истории русского десерта. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей истории русского десерта. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей истории русского десерта. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей истории русского десерта. Звенигород. Московская область

Музей «Назад в СССР» в Звенигороде — место с колоритом советской эпохи. В экспозиции представлены предметы быта, мебель, одежда, картины и техника. Примечательно, что в музее есть буфет, где можно попробовать лимонад или съесть пирожное, приготовленное по ГОСТу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Назад в СССР». Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Назад в СССР». Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Назад в СССР». Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Назад в СССР». Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Назад в СССР». Звенигород. Московская область

Ещё одна достопримечательность Звенигорода — детская музыкальная школа имени С. И. Танеева, крупнейшего композитора рубежа XIX и XX столетий, созданная в 1961 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева. Звенигород. Московская область

Самое популярное место для покупки сувениров в Звенигороде для туристов — Купчий Двор. В этом месте можно найти как предметы антиквариата, так и предметы натуральной косметики. Купчий Двор — уютное пространство для прогулок и посещения баров и кафе.

В центральном сквере Звенигорода располагается памятник А. П. Чехову, установленный в 2010 году. С именем этого писателя связана также и другая небольшая достопримечательность — пень Чеховской липы. Под этим деревом писатель любил отдыхать, когда работал в Звенигородской больнице в 1884 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник А. П. Чехову. Звенигород. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пень Чеховской липы. Звенигород. Московская область

Звенигород также ассоциируется с именем советской актрисы театра и кино Любови Орловой. В честь нее назван культурный центр в Звенигороде, совмещающий в себе кинотеатр, театрально-концертную площадку, выставочное пространство и музей Любови Орловой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Любови Орловой. Звенигород. Московская область

Звенигород — город, находящийся в 46 километрах от Москвы, заинтересует пейзажами, достопримечательностями, экскурсионными программами и своей историей детей и взрослых, а также иностранных туристов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Саввино-Сторожевский монастырь. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Около Саввино-Сторожевского монастыря. Московская область

До Звенигорода можно добраться на электричке от Белорусского вокзала. Время в пути — 1 час 20 минут. От вокзала до центра и Саввино-Сторожевского монастыря ходит автобус. Обратите внимание, что электрички ходят раз в час, поэтому заранее планируйте приезд и отъезд в Звенигород.

Еще один вариант доехать до Звенигорода — на автобусе от станции метро Строгино.