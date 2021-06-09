В крымском селе Тургеневка начался сбор эфиромасличной розы для косметической и других отраслей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма на розовом поле площадью около 30 гектаров идет ежегодный сбор урожая эфиромасличной розы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

На плантации выращивают два сорта — «Радуга» и «Лань», — которые более адаптированы к местному климату.

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

Собирать розы начинают на рассвете, а заканчивают до 11 часов дня. Именно в это время концентрация эфирного масла в лепестках оптимальна.

Александр Полегенько ИА REGNUM Переработка роз для получения гидролата

Александр Полегенько ИА REGNUM Переработка роз для получения гидролата

Александр Полегенько ИА REGNUM Переработка роз для получения гидролата

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

Александр Полегенько ИА REGNUM Розы пакуют и загружают

Собранные цветы перерабатывают рядом, в километре от плантации, на специальной установке. Из четырёх тонн лепестков получается не более одного килограмма эфирного масла. На выходе получают гидролат или розовую воду, служащую основой для различной косметики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Роза эфиромасличная

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

В советские годы розу считали одним их главных цветущих растений на полуострове. Как и сейчас, их высаживали повсюду — и вдоль дорог, и во дворах, и, конечно, в парках и скверах.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы

Александр Полегенько ИА REGNUM Собранный урожай

Александр Полегенько ИА REGNUM Собранный урожай