В крымском селе Тургеневка начался сбор эфиромасличной розы для косметической и других отраслей.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма на розовом поле площадью около 30 гектаров идет ежегодный сбор урожая эфиромасличной розы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
На плантации выращивают два сорта — «Радуга» и «Лань», — которые более адаптированы к местному климату.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
Собирать розы начинают на рассвете, а заканчивают до 11 часов дня. Именно в это время концентрация эфирного масла в лепестках оптимальна.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Переработка роз для получения гидролата
Александр Полегенько ИА REGNUM
Переработка роз для получения гидролата
Александр Полегенько ИА REGNUM
Переработка роз для получения гидролата
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
Александр Полегенько ИА REGNUM
Розы пакуют и загружают
Собранные цветы перерабатывают рядом, в километре от плантации, на специальной установке. Из четырёх тонн лепестков получается не более одного килограмма эфирного масла. На выходе получают гидролат или розовую воду, служащую основой для различной косметики.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Роза эфиромасличная
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор урожая эфиромасличной розы
В советские годы розу считали одним их главных цветущих растений на полуострове. Как и сейчас, их высаживали повсюду — и вдоль дорог, и во дворах, и, конечно, в парках и скверах.