Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире является русским православным храмом, в настоящее время государственным музеем и выдающимся памятником белокаменного зодчества.

Успенский храм построен по указу князя Андрея Боголюбского в 1157—1160 годах на самом высоком холме города Владимира. Храм возвышается над рекой Клязьма словно корабль. Храм построен выше храма киевской Софии, так изначально задумано. Построен он из белого камня — известняка, который привозили из Подмосковья. Камень добывался и обрабатывался вручную. Строительство велось в технике полубутовой кладки. Обрабатывали материал вручную. Одновременно возводили две стены на расстоянии полуметра, а пространство между ними засыпалось щебнем, камнями, а затем заливалось известью с добавками. Камень обрабатывался с пяти сторон, одна сторона оставалась необработанной, для лучшей сцепки между собой. Подобная техника позволяла создать очень мощные стены, размер которых у основания был примерно 1 метр 80 сантиметров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Спустя 25 лет в городе Владимире случился сильный пожар, во время которого сгорело примерно 32 церкви. По данным, записанным в летописи, в это время во Владимире проживало около 14 тысяч жителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота перед Успенским храмом

Князь Всеволод Большое Гнездо, правивший городом с 1185 года, пригласил лучших мастеров из западной империи, которые могли строить храмы из камня. До этого случая строительство из камня еще на Руси не практиковалось. В ходе строительства площадь храма увеличилась — и он стал пятиглавым, с пятью куполами. Впоследствии храм послужил образцом для Успенского собора Московского Кремля XV века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Постройки на территории Успенского собора

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

Храм украшают девичьи маски, львы и гепарды. Гепарды помогали князьям охотиться.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

В Храме сохранились фрески XV века в росписи Андрея Рублева и Даниила Черного (1148). Также можно увидеть роспись стен мастеров XII, XIII, XVII веков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески в Успенском храме

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески в Успенском храме. Роспись Андрея Рублева

Первоначальный небольшой иконостас с несколькими иконами, одной из которых была икона Владимирской Богоматери, утрачен еще в древности. В храме находится екатерининский иконостас с иконами, написанными в стиле итальянского барокко, высотой 26 метров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески в Успенском храме. Роспись Андрея Рублева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески в Успенском храме. Медведь. Лев. Барс. Катехон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрески с росписью Даниила Черного

Около входа в собор расположена лестница на хоры, вдоль стен, в углублениях расположены захоронения. С лева от иконостаса находится рака с мощами Андрея Боголюбского. Здесь же находятся раки с мощами Александра Невского (находится всего лишь перст Александра), Георгия Владимирского и Глеба Андреевича. Александр Невский был правителем города Владимира и похоронен 26 ноября 1237 году, а в 1736 по указу Петра I мощи перевезли в Санкт-Петербург, а в соборе остался только перст Александра Невского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георгиевский придел

Часовня с колокольней построена в 18-м веке, она соединена с Успенским собором построенным между ними Георгиевским приделом. Успенский собор Владимира в 1992 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георгиевский придел

Территорию Успенского кафедрального собора можно посетить с экскурсией с 10:00 до 17:00. Вход в Успенский собор стоит 150 рублей, с экскурсией — 300 рублей. Расположен по адресу: город Владимир, улица Большая Московская, дом 56.