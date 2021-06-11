Живой памятник Древней Руси. Успенский кафедральный собор во Владимире
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире является русским православным храмом, в настоящее время государственным музеем и выдающимся памятником белокаменного зодчества.
Успенский храм построен по указу князя Андрея Боголюбского в 1157—1160 годах на самом высоком холме города Владимира. Храм возвышается над рекой Клязьма словно корабль. Храм построен выше храма киевской Софии, так изначально задумано. Построен он из белого камня — известняка, который привозили из Подмосковья. Камень добывался и обрабатывался вручную. Строительство велось в технике полубутовой кладки. Обрабатывали материал вручную. Одновременно возводили две стены на расстоянии полуметра, а пространство между ними засыпалось щебнем, камнями, а затем заливалось известью с добавками. Камень обрабатывался с пяти сторон, одна сторона оставалась необработанной, для лучшей сцепки между собой. Подобная техника позволяла создать очень мощные стены, размер которых у основания был примерно 1 метр 80 сантиметров.
Спустя 25 лет в городе Владимире случился сильный пожар, во время которого сгорело примерно 32 церкви. По данным, записанным в летописи, в это время во Владимире проживало около 14 тысяч жителей.
Князь Всеволод Большое Гнездо, правивший городом с 1185 года, пригласил лучших мастеров из западной империи, которые могли строить храмы из камня. До этого случая строительство из камня еще на Руси не практиковалось. В ходе строительства площадь храма увеличилась — и он стал пятиглавым, с пятью куполами. Впоследствии храм послужил образцом для Успенского собора Московского Кремля XV века.
Храм украшают девичьи маски, львы и гепарды. Гепарды помогали князьям охотиться.
В Храме сохранились фрески XV века в росписи Андрея Рублева и Даниила Черного (1148). Также можно увидеть роспись стен мастеров XII, XIII, XVII веков.
Первоначальный небольшой иконостас с несколькими иконами, одной из которых была икона Владимирской Богоматери, утрачен еще в древности. В храме находится екатерининский иконостас с иконами, написанными в стиле итальянского барокко, высотой 26 метров.
Около входа в собор расположена лестница на хоры, вдоль стен, в углублениях расположены захоронения. С лева от иконостаса находится рака с мощами Андрея Боголюбского. Здесь же находятся раки с мощами Александра Невского (находится всего лишь перст Александра), Георгия Владимирского и Глеба Андреевича. Александр Невский был правителем города Владимира и похоронен 26 ноября 1237 году, а в 1736 по указу Петра I мощи перевезли в Санкт-Петербург, а в соборе остался только перст Александра Невского.
Часовня с колокольней построена в 18-м веке, она соединена с Успенским собором построенным между ними Георгиевским приделом. Успенский собор Владимира в 1992 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Территорию Успенского кафедрального собора можно посетить с экскурсией с 10:00 до 17:00. Вход в Успенский собор стоит 150 рублей, с экскурсией — 300 рублей. Расположен по адресу: город Владимир, улица Большая Московская, дом 56.