Богородице-Рождественский мужской монастырь расположен в городе Владимире. Основан великим князем Всеволодом Большое Гнездо 22 августа 1191 года, при епископе Иоанне Суздальском. Монастырь построен на возвышенном месте над рекой Клязьмой и является одной из древнейших обителей Русской земли.

Обитель, до расцвета Троице-Сергиевой лавры, была крупнейшим центром ионической жизни Северо-Восточной Руси.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Богородице-Рождественский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часовня в честь Николая Чудотворца на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Часовня в честь Николая Чудотворца на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Монастырь был свидетелем таких событий, как нашествие татаро-монгол. Во время нашествия хана Батыя монастырь полностью был разрушен, а настоятель архимандрит Пахомий с братией приняли мученическую кончину.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Монастырь занимал в истории важное место, как в церковной, так и в общественно-государственной жизни. Настоятели монастыря участвовали в Московских церковных Соборах и часто избирались на различные архиерейские кафедры. До 1230 года монастырь возглавляли игумены. Позже была учреждена архимандрия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обитель Богородице-Рождественского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Святые мощи Александра Невского после его кончины покоились несколько веков в главном монастырском соборе с 1237 по 1723 год. Позднее по указу Петра I были перенесены в Санкт-Петербург.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белокаменная резьба на соборе Рождества Пресвятой Богородицы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белокаменная резьба на соборе Рождества Пресвятой Богородицы

За 830-летнюю историю обители на ее территории много построек было возведено, разрушено и впоследствии восстановлено. На территории обители расположены: трапезный храм Рождества Христова, притворная часовня в честь иконы Божией Матери «Иверская», колокольня с храмом Александра Невского, храм Рождества Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, епархиальное управление, храм св. Феофана Затворника при архиерейском кабинете. А также на территории находятся часовня Николая Чудотворца, мемориальный крест, семинария, наместнический корпус, гостиница и другие постройки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Внутренний дворик на территории Богородице-Рождественского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент наличника окна кладки XVII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московский Патриархат. Владимирское епархиальное управление. Канцелярия

Обитель расположена недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала города Владимира по улице Большая Московская, дом 68. Вход на территорию монастыря свободный. Открыт с 7:00 до 19:00. В храме проходят богослужения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стены Богородице-Рождественского мужского монастыря

От Москвы до Владимира удобнее добраться на автомобиле и электричке. Если нет своего автомобиля, можно купить билет на экспресс-электричку, цена за один билет от 800 рублей, или скоростной поезд «Ласточка», цена билета от 1300 рублей — и тогда дорога займет 1 час 43 минуты. Обычная электричка идет более трех с половиной часов, стоимость билета от 500 рублей.