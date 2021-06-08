Усадьба Быково расположена в селе Быково Московской области. Это памятник русской архитектуры и садово-паркового искусства эпохи Николая I, входящий в число объектов культурного наследия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Земли села Быково были пожалованы Екатериной II Михаилу Михайловичу Измайлову — московскому главнокомандующему. Главное здание усадьбы построено в XVIII веке по проектам архитекторов Василия Баженова, Матвея Казакова и Бернара Симона. В XVIII—XIX вв. Быково принадлежало знатным дворянским семьям Воронцовых, Измайловых и Ильиных.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

До наших дней дворец Быково не сохранился в первоначальном виде. Здание не раз подвергалось изменениям и перестраивалось при новых владельцах. Дворец сейчас заброшен и требует реставрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

В окрестностях усадьбы можно погулять по парку с аллеями и прудами. На одном из прудов виден остров с беседкой — ротондой Баженова. Рядом с парком находится церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Этот храм является памятником русского классицизма и имеет форму неоготического стиля. Вероятно, проект церкви был разработан Баженовым, но построена церковь Матвеем Казаковым.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье

В XX в. на территории усадьбы были детская колония, школа подрывников и туберкулезный санаторий. За это время были разворованы многочисленные ценности дома, разрушен дворец Эрмитаж, а парк пришел в запустение.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье

Сегодня восстановлением и поддержанием усадьбы занимается движение волонтёров под названием «Усадьба Быково — Проект возрождения». Волонтёры часто устраивают субботники и приглашают желающих оказать содействие в облагораживании территории усадьбы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье

На территорию усадьбы Быково вход бесплатный, также можно свободно посетить церковь. Время посещения — круглосуточно.

Добраться до усадьбы можно на общественном транспорте: от ст. метро «Котельники» на маршрутке № 525к или на автобусах № 424, 41, 478 до ост. «Керосиновая лавка» или ост. «Храм». Оттуда до усадьбы нужно пройти пешком около 1 км. Также можно добраться на электричке с Казанского вокзала до платформы «Удельная», а затем на маршрутке 23 или 39 до остановки «Храм» или от ст. метро «Выхино» автобусом № 424.

В парке и усадьбе нет ни кафе, ни магазинов. Поэтому, если вы планируете перекусить, берите всё с собой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье