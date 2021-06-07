Вчера, 6 июня, отметили 222-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Также в России в этот день отмечаться День русского языка.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотозона. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

В бывшей дворянской усадьбе Захарово, которая находится в Одинцовском районе Московской области, прошел Всероссийский Пушкинский праздник. Усадьбой Захарово владела Мария Алексеевна Ганнибал, бабушка Пушкина, и Александр Сергеевич провел в этих местах детство до поступления в Царскосельский лицей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Игра «ручеек». День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Игры. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кинотеатр под открытым небом. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

На полянах парка Захарово гостей ждали концерты, мастер-классы, народные игры, поэтические и музыкальные выступления. В музее А. С. Пушкина каждые полчаса проходили экскурсии. На Большой поляне расположилась ярмарка, на которой можно было приобрести изделия народного творчества, книги, игрушки, продукты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область