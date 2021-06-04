В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на южной окраине Северной столицы продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум, на котором собралось порядка пяти тысяч российских и иностранных бизнесменов, политиков, экспертов и общественных деятелей.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Первый день форума на самом деле считается «нулевым», а основная деловая программа ПМЭФ-2021 стартовала лишь в четверг, 3 июня. В этот день состоялась торжественная церемония официального открытия форума, на которой выступили представители федеральной и петербургской власти.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. С начала пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. За это время накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решить удаленно. Никакая видеоконференцсвязь не может заменить живого общения. Настало время объединяться», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

В течение прошедшего дня на ПМЭФ-2021 состоялось множество дискуссий по четырем тематическим трекам форума: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также прошли диалоги между представителями различных стран и сфер бизнеса. Участниками форума уже подписаны десятки документов о сотрудничестве, о новых многомиллиардных инвестициях и крупномасштабных проектах.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот на ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Робот-врач на ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Аэрохоккей с роботом

Дарья Драй ИА REGNUM Аэрохоккей с роботом

Дарья Драй ИА REGNUM Аэрохоккей с роботом

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

Добавим, что главным днем форума станет 4 июня, когда на пленарном заседании в очном формате выступит президент РФ Владимир Путин. По видеосвязи в мероприятии примут участие эмир Катара и федеральный канцлер Австрии. С видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии. А до пленарного заседания уже оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Участница ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Дарья Драй ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Дарья Драй ИА REGNUM Министр культуры РФ Ольга Любимова

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов

Дарья Драй ИА REGNUM Елена Кальницкая и Владимир Мединский

Дарья Драй ИА REGNUM Министр культуры РФ Ольга Любимова и пианист Денис Мацуев

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 21

Дарья Драй ИА REGNUM Пианист Денис Мацуев

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова