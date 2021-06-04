В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на южной окраине Северной столицы продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум, на котором собралось порядка пяти тысяч российских и иностранных бизнесменов, политиков, экспертов и общественных деятелей.

Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 21

Первый день форума на самом деле считается «нулевым», а основная деловая программа ПМЭФ-2021 стартовала лишь в четверг, 3 июня. В этот день состоялась торжественная церемония официального открытия форума, на которой выступили представители федеральной и петербургской власти.

Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. С начала пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. За это время накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решить удаленно. Никакая видеоконференцсвязь не может заменить живого общения. Настало время объединяться», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Беглов
Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Беглов

В течение прошедшего дня на ПМЭФ-2021 состоялось множество дискуссий по четырем тематическим трекам форума: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также прошли диалоги между представителями различных стран и сфер бизнеса. Участниками форума уже подписаны десятки документов о сотрудничестве, о новых многомиллиардных инвестициях и крупномасштабных проектах.

Дарья Драй ИА REGNUM
Робот на ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Робот-врач на ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21

Добавим, что главным днем форума станет 4 июня, когда на пленарном заседании в очном формате выступит президент РФ Владимир Путин. По видеосвязи в мероприятии примут участие эмир Катара и федеральный канцлер Австрии. С видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии. А до пленарного заседания уже оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM
Участник форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Участница ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Аркадий Дворкович
Дарья Драй ИА REGNUM
Аркадий Дворкович
Дарья Драй ИА REGNUM
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Дарья Драй ИА REGNUM
Режиссер Константин Богомолов
Дарья Драй ИА REGNUM
Режиссер Константин Богомолов
Дарья Драй ИА REGNUM
Елена Кальницкая и Владимир Мединский
Дарья Драй ИА REGNUM
Министр культуры РФ Ольга Любимова и пианист Денис Мацуев
Дарья Драй ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй ИА REGNUM
Пианист Денис Мацуев
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава Роспотребнадзора Анна Попова