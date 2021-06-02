1 июня в международный День защиты детей в центре иппотерапии «Целебный Ессентуки» торжественно открыли крытый манеж.
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка
В центре проходят реабилитацию дети с диагнозом ДЦП, аутизм, спинально-мышечная атрофия и другими особенностями. Всего занимается порядка 100 детей, включая тех, кто приезжает на санаторно-курортное лечение. Новый крытый манеж позволит проводить занятия в любую погоду, что сократит очередь на реабилитацию, и самое главное — позволит не прерывать процесс терапии из-за плохой погоды.
Дети ожидают открытия манежа
Дети на открытии центра иппотерапии
Гости на открытии центра иппотерапии
Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами
Дети называют лошадей «целителями»
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Открытие центра иппотерапии
Инструкторы прошли обучение в Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта. У иппотерапии нет противопоказаний. Дело в том, лошадь передает всаднику все необходимые движения, у детей улучшается моторика, речь, появляются социальные навыки. Занятия совершенно бесплатны, центр существует исключительно на пожертвования, из которых выплачивается зарплата инструкторам и конюхам.
На сегодняшний день в центре 18 лошадей
Гости на открытии центра иппотерапии
Конюхи знакомят детей с лошадьми
Лошадей дети называет «целителями»
Лошадей дети называет «целителями»
Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести
Дети на открытии центра иппотерапии
Лошадей дети называют «Целителями»
В День защиты детей для гостей была подготовлена ознакомительная программа и угощения.
Дети на открытии центра иппотерапии
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Гостей угощали пирожными и лимонадом
Дети на открытии центра иппотерапии
В конце праздника запустили воздушные шарики