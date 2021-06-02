1 июня в международный День защиты детей в центре иппотерапии «Целебный Ессентуки» торжественно открыли крытый манеж.

Денис Абрамов ИА REGNUM На сегодняшний день в центре 18 лошадей

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемонию освящения провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемонию открыли Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка

В центре проходят реабилитацию дети с диагнозом ДЦП, аутизм, спинально-мышечная атрофия и другими особенностями. Всего занимается порядка 100 детей, включая тех, кто приезжает на санаторно-курортное лечение. Новый крытый манеж позволит проводить занятия в любую погоду, что сократит очередь на реабилитацию, и самое главное — позволит не прерывать процесс терапии из-за плохой погоды.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети ожидают открытия манежа

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети на открытии центра иппотерапии

Денис Абрамов ИА REGNUM Гости на открытии центра иппотерапии

Денис Абрамов ИА REGNUM Курс иппотерапии включает в себя и упражнения с предметами

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети называют лошадей «целителями»

Денис Абрамов ИА REGNUM На сегодняшний день в центре 18 лошадей

Денис Абрамов ИА REGNUM Конюхи знакомят детей с лошадьми

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие центра иппотерапии

Инструкторы прошли обучение в Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта. У иппотерапии нет противопоказаний. Дело в том, лошадь передает всаднику все необходимые движения, у детей улучшается моторика, речь, появляются социальные навыки. Занятия совершенно бесплатны, центр существует исключительно на пожертвования, из которых выплачивается зарплата инструкторам и конюхам.

Денис Абрамов ИА REGNUM На сегодняшний день в центре 18 лошадей

Денис Абрамов ИА REGNUM Гости на открытии центра иппотерапии

Денис Абрамов ИА REGNUM Конюхи знакомят детей с лошадьми

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошадей дети называет «целителями»

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошадей дети называет «целителями»

Денис Абрамов ИА REGNUM Инвентарь для занятий довольно дорогой, родители особенных детей не всегда могут себе позволить его приобрести

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети на открытии центра иппотерапии

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошадей дети называют «Целителями»

В День защиты детей для гостей была подготовлена ознакомительная программа и угощения.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети на открытии центра иппотерапии

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостей угощали пирожными и лимонадом

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостей угощали пирожными и лимонадом

Денис Абрамов ИА REGNUM Дети на открытии центра иппотерапии