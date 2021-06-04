Прогулки с ИА REGNUM: усадьба Чехова «Мелихово»
Впереди три летних месяца, но не у каждого есть возможность поехать на море или отправить ребёнка в лагерь. Но не стоит расстраиваться, чтобы отдохнуть, необязательно ехать далеко. Жители Москвы вполне могут отправиться в подмосковное село Мелихово, связанное с именем великого русского писателя Антона Павловича Чехова.
Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Последняя пятница месяца — санитарный день.
Усадьба Чеховых сегодня представляет собой довольно большую территорию. Можно прогуляться по старинному саду с парком, увидеть «Аллею любви», «Левитановскую горку», пруд и огород «Юг Франции».
Среди старинных деревьев много вишен и яблонь, от которых весной стоит безумный запах. Сохранился усадебный дом писателя, а в глубине сада есть флигель, где в 1895 году Антон Чехов написал пьесу «Чайка».
На сиреневой аллее усадьбы находится первый в России памятник А. П. Чехову, автором-скульптором которого является Г. И. Мотовилов.
В музее можно заказать экскурсию, послушать лекцию или прогуляться самостоятельно. Стоимость самостоятельного посещения для взрослых — 240 рублей, детей — 200 рублей, дошкольников пропускают бесплатно. Также есть скидки для льготных категорий и дни для бесплатного посещения музея.
Что интересно, на территории усадьбы есть Театр «Чеховская студия». Актёры показывают спектакли как для взрослых, так и для детей.
Добавим, что в Мелихово можно добраться от метро «Лесопарковая» автобусом № 365 или от Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее автобусом/маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки с. Мелихово, или на машине по Симферопольскому шоссе (около 30 км от МКАД).