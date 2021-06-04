Впереди три летних месяца, но не у каждого есть возможность поехать на море или отправить ребёнка в лагерь. Но не стоит расстраиваться, чтобы отдохнуть, необязательно ехать далеко. Жители Москвы вполне могут отправиться в подмосковное село Мелихово, связанное с именем великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Марина Захарова ИА REGNUM Памятник А. П. Чехову на территории усадьбы

Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Последняя пятница месяца — санитарный день.

Марина Захарова ИА REGNUM Мелиховская школа сегодня

Марина Захарова ИА REGNUM Памятная доска создателю музея

Марина Захарова ИА REGNUM В усадьбе

Марина Захарова ИА REGNUM Чехов любил своих собак

Усадьба Чеховых сегодня представляет собой довольно большую территорию. Можно прогуляться по старинному саду с парком, увидеть «Аллею любви», «Левитановскую горку», пруд и огород «Юг Франции».

Марина Захарова ИА REGNUM Гуси у пруда на территории усадьбы

Марина Захарова ИА REGNUM Территория усадьбы Чеховых

Марина Захарова ИА REGNUM По территории Мелихово приятно гулять, много деревьев

Марина Захарова ИА REGNUM На территории Мелихово есть пруд

Марина Захарова ИА REGNUM Аллея вдоль огорода

Марина Захарова ИА REGNUM Сад на территории усадьбы

Марина Захарова ИА REGNUM На территории музея-усадьбы можно отдохнуть

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд

Среди старинных деревьев много вишен и яблонь, от которых весной стоит безумный запах. Сохранился усадебный дом писателя, а в глубине сада есть флигель, где в 1895 году Антон Чехов написал пьесу «Чайка».

Марина Захарова ИА REGNUM Сирень на территории Мелихово

Марина Захарова ИА REGNUM Мелиховская школа

Марина Захарова ИА REGNUM Здание Мелиховской школы

Марина Захарова ИА REGNUM Памятник таксам А.П. Чехова на территории музея

Марина Захарова ИА REGNUM Хозяйственная постройка на территории усадьбы

На сиреневой аллее усадьбы находится первый в России памятник А. П. Чехову, автором-скульптором которого является Г. И. Мотовилов.

Марина Захарова ИА REGNUM Памятник А. П. Чехову

В музее можно заказать экскурсию, послушать лекцию или прогуляться самостоятельно. Стоимость самостоятельного посещения для взрослых — 240 рублей, детей — 200 рублей, дошкольников пропускают бесплатно. Также есть скидки для льготных категорий и дни для бесплатного посещения музея.

Марина Захарова ИА REGNUM В Мелиховской школе. Экскурсия

Марина Захарова ИА REGNUM Счеты в школе

Марина Захарова ИА REGNUM В школе. Швейная машинка

Что интересно, на территории усадьбы есть Театр «Чеховская студия». Актёры показывают спектакли как для взрослых, так и для детей.

Добавим, что в Мелихово можно добраться от метро «Лесопарковая» автобусом № 365 или от Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее автобусом/маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки с. Мелихово, или на машине по Симферопольскому шоссе (около 30 км от МКАД).