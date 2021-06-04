Впереди три летних месяца, но не у каждого есть возможность поехать на море или отправить ребёнка в лагерь. Но не стоит расстраиваться, чтобы отдохнуть, необязательно ехать далеко. Жители Москвы вполне могут отправиться в подмосковное село Мелихово, связанное с именем великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Марина Захарова ИА REGNUM
Памятник А. П. Чехову на территории усадьбы

Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Последняя пятница месяца — санитарный день.

Марина Захарова ИА REGNUM
Мелиховская школа сегодня
Марина Захарова ИА REGNUM
Памятная доска создателю музея
Марина Захарова ИА REGNUM
В усадьбе
Марина Захарова ИА REGNUM
Чехов любил своих собак

Усадьба Чеховых сегодня представляет собой довольно большую территорию. Можно прогуляться по старинному саду с парком, увидеть «Аллею любви», «Левитановскую горку», пруд и огород «Юг Франции».

Марина Захарова ИА REGNUM
Гуси у пруда на территории усадьбы
Марина Захарова ИА REGNUM
Территория усадьбы Чеховых
Марина Захарова ИА REGNUM
По территории Мелихово приятно гулять, много деревьев
Марина Захарова ИА REGNUM
На территории Мелихово есть пруд
Марина Захарова ИА REGNUM
Аллея вдоль огорода
Марина Захарова ИА REGNUM
Сад на территории усадьбы
Марина Захарова ИА REGNUM
На территории музея-усадьбы можно отдохнуть
Марина Захарова ИА REGNUM
Пруд

Среди старинных деревьев много вишен и яблонь, от которых весной стоит безумный запах. Сохранился усадебный дом писателя, а в глубине сада есть флигель, где в 1895 году Антон Чехов написал пьесу «Чайка».

Марина Захарова ИА REGNUM
Сирень на территории Мелихово
Марина Захарова ИА REGNUM
Мелиховская школа
Марина Захарова ИА REGNUM
Здание Мелиховской школы
Марина Захарова ИА REGNUM
Памятник таксам А.П. Чехова на территории музея
Марина Захарова ИА REGNUM
Хозяйственная постройка на территории усадьбы

На сиреневой аллее усадьбы находится первый в России памятник А. П. Чехову, автором-скульптором которого является Г. И. Мотовилов.

Марина Захарова ИА REGNUM
Памятник А. П. Чехову

В музее можно заказать экскурсию, послушать лекцию или прогуляться самостоятельно. Стоимость самостоятельного посещения для взрослых — 240 рублей, детей — 200 рублей, дошкольников пропускают бесплатно. Также есть скидки для льготных категорий и дни для бесплатного посещения музея.

Марина Захарова ИА REGNUM
В Мелиховской школе. Экскурсия
Марина Захарова ИА REGNUM
Счеты в школе
Марина Захарова ИА REGNUM
В школе. Швейная машинка

Что интересно, на территории усадьбы есть Театр «Чеховская студия». Актёры показывают спектакли как для взрослых, так и для детей.

Добавим, что в Мелихово можно добраться от метро «Лесопарковая» автобусом № 365 или от Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее автобусом/маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки с. Мелихово, или на машине по Симферопольскому шоссе (около 30 км от МКАД).

Марина Захарова ИА REGNUM
Весной усадьба утопает в цветах