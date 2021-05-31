Предупреждающие работы по расчистке территории под высоковольтными линиями электропередач проводят ежегодно. Для соблюдения мер противопожарной безопасности и чтобы предупредить случаи обрыва ЛЭП при сильных ветрах, не должно быть никакой растительности под ними. Деревья могут расти только на определенном расстоянии от линии. Соприкосновение ветвей деревьев с электропроводом может послужить причиной короткого замыкания, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кусты

Специалисты прочищают и прокашивают от кустарников и мелкой древесной поросли территорию под высоковольтными линиями электропередач, тем самым не позволяют деревьям вырасти большими. Чем выше напряжение на ЛЭП, тем шире полоса обработки, согласно установленным нормам. Все работы согласовываются с местным лесничеством. В документах указывается место, ширина и сроки проведения работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья срезают специальным инструментом

Ветки и деревья срезают специальным инструментом. Далее спиленные ветки загружают в машину с установленным на ней мульчером, который превращает ветки в щепку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спиленная поросль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветки превращают в мульчу

Работа лесников с молодыми саженцами леса проходит ежегодно, в течение 15 лет после посадки. Посаженный весной лес — осенью учитывают процент приживаемости и при необходимости подают документы на дополнение лесных культур.

Чтобы саженец сосны вырос, необходимо ежегодно прореживать полосы от поросли берез и различных кустов и веток, которые растут намного быстрее сосны. Если некоторые саженцы сосны погибли, то березу могут оставить. В итоге лес вырастает смешанным, а не чисто сосновым.

Минерализованные полосы прокладывают сразу после схода снежного покрова, а осенью делают второй проход. Обновляют опашку по той же полосе. Минполосы — это полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных материалов до сплошного минерального слоя почвы. Она служит как мера, необходимая для противопожарной безопасности.

В лесу специалистами из лесничества устанавливаются панно-плакаты в лесу. Летом делается упор на патрулирование.