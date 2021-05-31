30 мая в Севастополе состоялась уже шестая «ВелоПобеда»: фестиваль ежегодно проводится с 2015 года, однако в связи с ограничительными мерами, организаторы были вынуждены сделать перерыв. За два года, прошедшие с пятой «ВелоПобеды», в Севастополе стало намного больше велосипедистов!

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Горожане всех возрастов собрались на велопробег

Александр Полегенько ИА REGNUM Горожане всех возрастов собрались на велопробег

Александр Полегенько ИА REGNUM В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители

Александр Полегенько ИА REGNUM В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Участник велопробега

Регистрация на участие в велофестивале традиционно происходила на площади им. П.С. Нахимова, затем участники массового заезда большой колонной безопасно проехали 10 километров по автомобильным дорогам центральных улиц города.

Александр Полегенько ИА REGNUM «ВелоПобеда» собрала более тысячи участников

Александр Полегенько ИА REGNUM «ВелоПобеда» собрала более тысячи участников

Александр Полегенько ИА REGNUM «ВелоПобеда» собрала более тысячи участников

Александр Полегенько ИА REGNUM Горожане выехали на велопробег семьями

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители

Это наполненное позитивными впечатлениями велопутешествие по городу организовывается не только для спортсменов, но и для простых любителей активного отдыха, которые садятся на велосипед всего несколько раз в году. «ВелоПобеда» — это возможность открыть для себя велосипед по-новому, почувствовать себя уверенным участником дорожного движения и убедиться, что велосипед — не только для прогулки в парке, но и для повседневных поездок по любимому городу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM В честь праздника на площади Нахимова был организован специальный концерт и конкурсы для участников

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники велопробега