Главным событием празднования Дня города в Петербурге стал большой гала-концерт «Классика на Дворцовой». В отличие от 2020 года, в этот раз он проходил при участии десятков тысяч зрителей, заполнивших главную площадь города.

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на гала-концерте «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

При этом было соблюдено требование Роспотребнадзора о 50%-ной заполняемости площади. Для этого зрители должны были предварительно бесплатно зарегистрироваться для прохода на концерт в интернете. Трансляция концерта в онлайн-режиме шла в интернете и на телевидении.

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на гала-концерте «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Как отмечал накануне концерта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сцена была расположена таким образом, чтобы концерт было видно с любой точки Дворцовой площади. В ходе выступления артистов было представлено более 20 оперных номеров, каждый из которых был небольшим мини-спектаклем.

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на гала-концерте «Классика на Дворцовой»

В гала-концерте выступили сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт и меццо-сопрано Анна Горячёва.

Дарья Драй ИА REGNUM Сопрано Притти Йенде

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Участниками концерта стали также солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Михайловского театра и театра «Зазеркалье», молодёжный хор «СоГласие», лучшие хореографические коллективы России.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов на гала-концерте «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Тенор Джозеф Каллея

Дарья Драй ИА REGNUM Сопрано Энджел Блю

Живое музыкальное сопровождение концерта «Классика на Дворцовой» обеспечивал Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича.