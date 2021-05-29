В Челябинской области 28 мая завершился всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». В финальных заездах на танках Т-72Б3М победила команда Центрального военного округа. Второе место завоевала команда Казанского высшего танкового командного училища. А на третьем оказались экипажи Южного военного округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка техники и вооружения

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка техники и вооружения

Алексей Колчин ИА REGNUM Военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил около 40 тонн воды

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М —

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Кроме того, определился победитель и среди экипажей танков Т-72Б3. Первое место заняла команда Восточного военного округа, на втором оказалась команда Западного военного округа, а на третьем — Воздушно-десантных войск.

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Судьи за работой

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М —

«Сегодня мы завершили всеармейский конкурс по полевой выучке танковых и мотострелковых подразделений. Проведённые семь лет назад первые Армейские международные игры как форма совершенствования боевой подготовки Вооруженных сил стали одним из самых ярких и масштабных военно-спортивных мероприятий, вызвали огромный интерес не только в России, но и за рубежом. По накалу страстей наши армейские состязания ничем не отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Здесь, в Челябинской области, зрители увидели высококлассное владение современной военной техникой, слаженное действие танковых и мотострелковых экипажей, умение быстро принимать грамотное решение в сложной обстановке», — отметил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии награждения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Этап «Танкового биатлона» длился с 17 мая. В состязаниях приняли участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Нормативы пришлось выполнять в условиях 30-градусной жары. А в танке порой было до +50 градусов. Тем не менее танкисты успешно справились со своими задачами. Они преодолели маршрут с естественными и искусственными препятствиями.

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители наблюдают за ходом заездов

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители наблюдают за ходом заездов

Алексей Колчин ИА REGNUM Финальные заезды на танках Т-72Б3М

По итогам соревнований под Челябинском судьи определят состав той танковой команды, которая представит Вооружённые силы России уже на международном этапе конкурса.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступление роты почетного караула

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»