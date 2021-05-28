Верующие говорят, что жизнь задана Господней волей. Она видится чередой событий, определяющих биографию человека — «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — убитому быть».

Сура еще в начале XX века называлась Сурой Поганой, то есть языческой. Возможно потому родившийся здесь в 1829 году мальчик Иван Сергиев стал святым подвижником, борцом за Веру. Первое решающее обстоятельство — все предки Ивана на протяжении 350 лет были местными священниками. Православный священник в Суре Поганой — непрерывное сражение за души прихожан, днем идущих в церковь, а ночью молящихся языческим богам. Ощущение Промысла Божиего в своей жизни возникло у Ивана в силу другого обстоятельства — его три брата умерли до 18 лет. Он остался один — в понимании, что Бог оставил его для какого-то большого служения. В результате став настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, Иоанн Сергиев проповедовал с такой пламенной верой, что слезы катились градом не только из глаз святого, но и у прихожан — взрослых, битых жизнью мужчин и женщин.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Суру ехать с переправами

Владимир Станулевич ИА REGNUM По берегам Пинеги и у дорог — избы, избы

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Суре дом сестры святого Иоанна Кронштадского Дарьи Ильиничны Малкиной

Слава о подвижнике росла. К нему шли люди уже другого круга — состоятельные, с большими грехами. И жертвовали. Отмечают, что деньги не задерживались у батюшки. Получив конверт с пожертвованием, он часто передавал его тут же нуждающемуся. Кто-то подсчитал — в год таким образом через руки отца Иоанна проходило до миллиона рублей — огромная по тем временам сумма. Иоанн Сергеев знал свои корни, исток его служения, помнил о предках-священниках. Почти 20 лет каждое лето он возвращался в Суру, привозя немыслимые по местным представлениям суммы и жертвуя их на храмы. В Суре были построены Успенский собор и Сурский Иоанновский женский монастырь с Никольским храмом. По всей Пинеге и Русскому Северу распространялась забота Иоанна Кронштадского — он жертвовал на строительство церкви в Шотовой горе, на церковь в Сояле, мимо которых проплывал пароходом по пути в Суру. Даже на родине Ломоносова он жертвовал на Дмитриевскую церковь и Ломоносовскую гимназию. И это только то, что широко известно!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сегодня Успенский собор требует реставрации — со времен советской власти, еще недавно, в нем были клуб и кинотеатр

Владимир Станулевич ИА REGNUM Строительство Успенского собора шло под окнами комнаты, где жил святой

Владимир Станулевич ИА REGNUM Успенский собор

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сейчас Никольский собор отстроен заново

Владимир Станулевич ИА REGNUM С колокольни собора великолепный вид на окрестности Суры

Владимир Станулевич ИА REGNUM Никольский приходской храм, возведенный на пожертвования святого, был разрушен до первого этажа

Владимир Станулевич ИА REGNUM В здании церковно-приходской школы Иоанновского женского монастыря при советской власти была столярная мастерская

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часовня Святаго пророка Илии на месте захоронения отца Иоанна Кронштадского, псаломщика Ильи Сергиева и сестры святого Дарьи Ильиничны при советской власти была разобрана на кирпичи. Восстановлена в 2012 году

Миссией Иоанна Кронштадского стала борьба с революцией. Он создал Союз Русского народа, Русскую Монархическую партию, но главным в борьбе против хаоса стали его проповеди. Остановить огромный каток силами одного, пусть и очень популярного священника невозможно. Иоанн понимал это печальное обстоятельство как Волю Божию, сокрушался в дневниковых записях, и приближение революции становилось личной трагедией святого. Предвидел ли он великие страдания русского народа в XX веке как результат революции 1917 года? Да, предвидел: «Мы переживаем ужасные времена, по-видимому, последние, и хотя день и час будущего Страшного суда никому из людей не известны, однако есть уже признаки приближения его, указанные в Евангелии… На почве безверия, малодушия, безнравственности совершается распадение государства. Без насаждения веры и страха Божия в населении России она не может устоять».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Свет и простор внутри собора

Владимир Станулевич ИА REGNUM Из окон соборного купола льется мягкий свет

Владимир Станулевич ИА REGNUM На колокольню подняты колокола

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лучший вид на Суру открывается с колокольни Никольского собора

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом настоятельницы монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дальний родственник святого – иерей Алексий Кривицкий

Обостренные чувства открывали ему видения ужасного будущего. Не потому ли с большим уважением к памяти Иоанна Кронштадского относится президент России Владимир Путин, как и святой, обеспокоенный будущим России, посещавший квартиру и места служения святого. К сожалению, призыв святого не был услышан при жизни, а весь современный мир выглядит как повторение ситуации 100-летней давности.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пенежские амбары