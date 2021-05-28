Санкт-Петербург 27 мая отметил 318-летие со дня своего основания Петром Первым. В отличие от прошлого года, в этот раз празднование Дня города не было перенесено полностью в «удалённый» режим, ряд мероприятий состоялись «вживую», несмотря на дождливую погоду, которая уже сделала май 2021 года самым «влажным» за всю историю наблюдений. Небольшие дожди не смогли помешать жителям и гостям Северной столицы любоваться неповторимой красотой весеннего города.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Санкт-Петербурга ко Дню города

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане укрываются от дождя

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане укрываются от дождя

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

Торжественное возложение цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади, у Медного всадника и у могилы основателя Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости состоялось утром в День города. Дню основания Петербурга посвятили и традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его доверили сделать 95-летней блокаднице и ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Федоровне Горбачевой.

Дарья Драй ИА REGNUM Сирень на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина под зонтом у куста сирени

Дарья Драй ИА REGNUM Пес на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Сирень на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Самокат Марсовом поле

Основные концертные мероприятия приуроченные к Дню города, состоятся вечером в пятницу, 28 мая. Среди них — концерт популярных эстрадных исполнителей в БКЗ «Октябрьский» и большой гала-концерт звёзд оперной сцены и классической музыки «Классика на Дворцовой».

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в дождливый день в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Дождливый день в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Дождливый день в Санкт-Петербурге