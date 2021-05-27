Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году впервые организован в самом важном и главном месте Петербурга, на Дворцовой площади. Он стал украшением отмечаемого 27 мая Дня города и символом того, что литература, культура и знание — сильнее любых катаклизмов.

Дарья Драй ИА REGNUM XVI международный книжный салон на Дворцовой площади

Книжный салон ежегодно проходит в Северной столице с 2006 года. Первые десять лет его принимали павильоны выставочного комплекса Ленэкспо, с 2015 года салон переехал в Михайловский манеж.

В 2020 году из-за коронавируса салон смог пройти только в режиме онлайн. В этом году основной площадкой мероприятия стала Дворцовая площадь и здание Главного Штаба, в котором находится экспозиция Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM XVI международный книжный салон на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на Дворцовой площади, где проходит Книжный салон

Ключевыми тематиками программы салона в этот раз стали 800-летие со дня рождения святого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова.

На Книжном салоне запланировано более 200 встреч авторов с читателями, автограф-сессий, презентаций и дискуссий, в том числе 70 мероприятий для детей.

Дарья Драй ИА REGNUM XVI международный книжный салон на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа книг на Книжном салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Книжном салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа книг на Книжном салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Книжном салоне

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Книжном салоне

Для посетителей салона организовано три входа на Дворцовую площадь, откуда можно попасть в арку Главного штаба. На самой площади возведён книжный уличный павильон, где свою продукцию представляют крупнейшие издательства Санкт-Петербурга и Москвы, редакции СМИ, профессиональные ассоциации и другие участники.

Площадка на Дворцовой площади работает ежедневно по 29 мая с 11:00 до 20:00 часов, с соблюдением всех мер безопасности, действующих в городе по рекомендации Роспотребнадзора.