В 2023 году Екатеринбург примет Всемирные студенческие игры. Подготовка к ним активно идёт уже сейчас. 26 мая журналистам устроили пресс-тур в деревню Универсиады. Именно в ней будут жить спортсмены и представители делегаций игр.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Всего в деревне будет пять комплексов общежитий, Дворец водных видов спорта, общественно-деловой центр, медицинский центр, канал-коллектор, а также тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Металлоконструкции Дворца водных видов спорта уже смонтированы на 90%. А инженерная подготовка всей площадки выполнена на 100%. Основные объекты планируется построить к началу зимы, чтобы затем можно было приступить к отделочным работам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка Деревни Универсиады-2023

«До Универсиады мы должны провести тестовые соревнования. Поэтому начиная с мая 2023 года и по июль мы будем сдавать все объекты в эксплуатацию и передавать исполнительной дирекции АНО Универсиада. Общественный центр мы должны сдать в мае 2023 года. Это сердце и мозги Универсиады, где будут сосредоточены все функции гостеприимства, безопасности, регистрации, питания. Тренировочное поле мы должны закончить в июле. В настоящее время на площадке работают около 500 специалистов, и мы движемся в графике», — уточнил замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

В ходе осмотра объектов впервые были представлены интерьеры Дворца водных видов спорта. Бассейны, раздевалки, холлы, пресс-центр, кафе и другие помещения комплекса будут выполнены в светлых синих, белых и голубых тонах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Также Сергей Швиндт отметил, что сегодня рассматривается концепция транспортного обслуживания деревни Универсиады и микрорайона Новокольцовский. В первую очередь рассматривается вариант запуска скоростного трамвая. «К тому времени как здесь появятся новые жилые кварталы, это более миллиона квадратных метров жилья, новые корпуса УрФУ, новые точки приложения труда, мы планируем решить вопрос связности этого района с другими территориями города», — отметил заместитель губернатора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие за работой

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие за работой

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие за работой

Напомним, что деревня Универсиады разместится на юго-востоке Екатеринбурга на территории более 30 гектаров. Главной достопримечательностью деревни станет Дворец водных видов спорта, предназначенный для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровня по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительная площадка деревни Универсиады-2023

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что проведение Всемирных студенческих игр — знаковый проект для Свердловской области и регион нацелен на проведение мероприятия на самом высоком уровне. «Нам следует не только построить спортивные сооружения, соответствующие требованиям FISU. Необходимо создать современную информационно-коммуникационную инфраструктуру, предусмотреть транспортное обеспечение и медицинское сопровождение участников и гостей Универсиады, принять меры по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности», — сказал Евгений Куйвашев.