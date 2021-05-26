Свято-Троицкий мужской монастырь был основан святым Антонием в 1520 году. Это была вторая попытка преподобного основать обитель — первая на реке Шелексе просуществовала семь лет, пока местные крестьяне, испугавшись за свои угодья, погрузили монахов на плот и отправили их вниз по реке. Антоний нашел новое место на берегу озера Михайловское, где сейчас и стоит монастырь. Первые годы было тяжелы, преподобный сам рубил церкви и кельи, но в обитель приходили все новые послушники. В 1570 году Антоний, прозванный к тому времени Сийским, преставился и был похоронен рядом с деревянной Троицкой церковью. Спустя полвека, когда братия приступила к строительству каменного собора, его фундамент рассчитали так, что погребение преподобного оказалось внутри соборных стен. Сейчас место погребения закрывает плита белого известняка, все паломники первым делом идут к месту погребения.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Открывается вид на монастырские храмы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Монах показывает Михайловское озеро и монастырь

Антониев монастырь стал местом ссылки и насильственного пострига основателя династии Романовых Федора Никитича — монаха Филарета. По преданию его келья располагалась на месте нынешней Блоговещенской церкви. Вскоре гонитель Романовых Борис Годунов внезапно скончался, и в последние годы Филарет Романов принимал активное участие в события Великой Смуты. В 1613 году его сын Михаил был избран Земским собором на царский трон. Цари, и в особенности Романовы, всегда благоволили к обители. Царевич Иван Иванович, сын Ивана Грозного, лично переписывал Житие Антония Сийского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Паломников встречает надвратная церковь Сергия Радонежского

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ворота обители всегда открыты

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский монастырь на Михайловском озере

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокольня была построена в XVII веке

Владимир Станулевич ИА REGNUM В годы советской власти ее разобрали на кирпичи

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2002 году колокольню восстановили благотворители

Уникальный вклад был сделан в монастырь в 1693 году патриаршим казначеем Паисием — роскошное евангелие в 900 страниц с более 2000 миниатюр. Другого такого издания нет в истории.

Ставший Патриархом и правителем России Филарет сделал Сийский монастырь и его настоятеля игумена Иону проводником своей патриаршей воли на Русском Севере. Иона творил суд и расправу над нарушителями церковных заповедей в рясах и информировал патриарха о попустительстве местных властей пьяницам, многоженцам и прочим грешникам.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В храме-колокольне Трех Святителей Московских

Владимир Станулевич ИА REGNUM В храме-колокольне Трех Святителей Московских

Владимир Станулевич ИА REGNUM В храме-колокольне Трех Святителей Московских

Владимир Станулевич ИА REGNUM Погребение преподобного Антония Сийского в Троицком соборе

Владимир Станулевич ИА REGNUM В храме-колокольне Трех Святителей Московских

Владимир Станулевич ИА REGNUM Старинные двери Троицкого собора

После учреждения Холмогорской и Важской епархии значение монастыря упало, но он благодаря библиотеке, остался культурным центром православия на Севере. Отсюда в Москву на учебу ушел Михайло Ломоносов, посоветовавшийся с монастырским казначеем — своим дядей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главный, Свято-Троицкий собор Антониево-Сийской обители

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Троицком соборе монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купол Троицкого собора Антониево Сийского монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купол Троицкого собора Антониево Сийского монастыря

В 1923 году обитель была закрыта, здесь устроили коммуну, дом отдыха, дом-интернат и, наконец, пионерский лагерь. Монастырь был вновь открыт в 1992 году, вскоре сюда прибыли настоятель иеромонах Трифон (Плотников) и послушники Леонид Эйзенман, Валерий Дульский и Владимир Чугунов. В 2002 году благотворители восстановили по старым чертежам разрушенную колокольню Трех Святителей Московских, в 2010 году поставили храм Николая Мученика. Обитель дружна с Институтом археологии РАН, несколько сезонов они помогали реставраторам сохранять древние монастырские захоронения, а в 2018 году по просьбе Архангельской митрополии и фонда сохранения исторической памяти «Император» и с помощью российского благотворителя Владимира Крупчака исследовали место захоронения святого Антония Сийского, а также провели антропологическое исследование десятков останков монахов найденных в разные годы при ведении земельных работ и сберегаемых в монастырских подвалах. Впервые была собрана статистика о заболеваниях, пище, ранениях и травмах обитателей монастыря. Останки рассказали антропологам о трогательной истории, как монах получил тяжелые увечья и многие годы его выхаживала братия монастыря.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Настоятельский корпус монастыря

Владимир Станулевич ИА REGNUM Обители помогает Институт археологии РАН. Заместитель директора института А. В.Энговатова знакомится с монастырем

Владимир Станулевич ИА REGNUM Храм императора Николая Страстотерпца и новомучеников

Владимир Станулевич ИА REGNUM Благовещенская церковь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антропологи Института археологии РАН изучают останки монахов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Археологи Института археологии РАН в раскопе

В 2020 году, в связи с 500-летием, Владимир Крупчак подарил обители двухтонный колокол — благовест, с изображениями Святого Благоверного князя Александра Невского и Святого великомученика Дмитрия Солунского, который обители передал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев в присутствии губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокол -благовест – подарок монастырю Владимира Крупчака

Владимир Станулевич ИА REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на праздновании 500-летия обители

Владимир Станулевич ИА REGNUM Передача колокола Антоникево- Сийскому монастырю