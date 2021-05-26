Свято-Троицкий мужской монастырь был основан святым Антонием в 1520 году. Это была вторая попытка преподобного основать обитель — первая на реке Шелексе просуществовала семь лет, пока местные крестьяне, испугавшись за свои угодья, погрузили монахов на плот и отправили их вниз по реке. Антоний нашел новое место на берегу озера Михайловское, где сейчас и стоит монастырь. Первые годы было тяжелы, преподобный сам рубил церкви и кельи, но в обитель приходили все новые послушники. В 1570 году Антоний, прозванный к тому времени Сийским, преставился и был похоронен рядом с деревянной Троицкой церковью. Спустя полвека, когда братия приступила к строительству каменного собора, его фундамент рассчитали так, что погребение преподобного оказалось внутри соборных стен. Сейчас место погребения закрывает плита белого известняка, все паломники первым делом идут к месту погребения.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Открывается вид на монастырские храмы
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Монах показывает Михайловское озеро и монастырь

Антониев монастырь стал местом ссылки и насильственного пострига основателя династии Романовых Федора Никитича — монаха Филарета. По преданию его келья располагалась на месте нынешней Блоговещенской церкви. Вскоре гонитель Романовых Борис Годунов внезапно скончался, и в последние годы Филарет Романов принимал активное участие в события Великой Смуты. В 1613 году его сын Михаил был избран Земским собором на царский трон. Цари, и в особенности Романовы, всегда благоволили к обители. Царевич Иван Иванович, сын Ивана Грозного, лично переписывал Житие Антония Сийского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Паломников встречает надвратная церковь Сергия Радонежского
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Ворота обители всегда открыты
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Антониево-Сийский монастырь на Михайловском озере
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Колокольня была построена в XVII веке
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В годы советской власти ее разобрали на кирпичи
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В 2002 году колокольню восстановили благотворители

Уникальный вклад был сделан в монастырь в 1693 году патриаршим казначеем Паисием — роскошное евангелие в 900 страниц с более 2000 миниатюр. Другого такого издания нет в истории.

Ставший Патриархом и правителем России Филарет сделал Сийский монастырь и его настоятеля игумена Иону проводником своей патриаршей воли на Русском Севере. Иона творил суд и расправу над нарушителями церковных заповедей в рясах и информировал патриарха о попустительстве местных властей пьяницам, многоженцам и прочим грешникам.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
В храме-колокольне Трех Святителей Московских
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В храме-колокольне Трех Святителей Московских
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В храме-колокольне Трех Святителей Московских
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Погребение преподобного Антония Сийского в Троицком соборе
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В храме-колокольне Трех Святителей Московских
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Старинные двери Троицкого собора

После учреждения Холмогорской и Важской епархии значение монастыря упало, но он благодаря библиотеке, остался культурным центром православия на Севере. Отсюда в Москву на учебу ушел Михайло Ломоносов, посоветовавшийся с монастырским казначеем — своим дядей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Главный, Свято-Троицкий собор Антониево-Сийской обители
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В Троицком соборе монастыря
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Купол Троицкого собора Антониево Сийского монастыря
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Купол Троицкого собора Антониево Сийского монастыря

В 1923 году обитель была закрыта, здесь устроили коммуну, дом отдыха, дом-интернат и, наконец, пионерский лагерь. Монастырь был вновь открыт в 1992 году, вскоре сюда прибыли настоятель иеромонах Трифон (Плотников) и послушники Леонид Эйзенман, Валерий Дульский и Владимир Чугунов. В 2002 году благотворители восстановили по старым чертежам разрушенную колокольню Трех Святителей Московских, в 2010 году поставили храм Николая Мученика. Обитель дружна с Институтом археологии РАН, несколько сезонов они помогали реставраторам сохранять древние монастырские захоронения, а в 2018 году по просьбе Архангельской митрополии и фонда сохранения исторической памяти «Император» и с помощью российского благотворителя Владимира Крупчака исследовали место захоронения святого Антония Сийского, а также провели антропологическое исследование десятков останков монахов найденных в разные годы при ведении земельных работ и сберегаемых в монастырских подвалах. Впервые была собрана статистика о заболеваниях, пище, ранениях и травмах обитателей монастыря. Останки рассказали антропологам о трогательной истории, как монах получил тяжелые увечья и многие годы его выхаживала братия монастыря.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Настоятельский корпус монастыря
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Обители помогает Институт археологии РАН. Заместитель директора института А. В.Энговатова знакомится с монастырем
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Храм императора Николая Страстотерпца и новомучеников
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Благовещенская церковь
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Антропологи Института археологии РАН изучают останки монахов
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Археологи Института археологии РАН в раскопе

В 2020 году, в связи с 500-летием, Владимир Крупчак подарил обители двухтонный колокол — благовест, с изображениями Святого Благоверного князя Александра Невского и Святого великомученика Дмитрия Солунского, который обители передал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев в присутствии губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Колокол -благовест – подарок монастырю Владимира Крупчака
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на праздновании 500-летия обители
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Передача колокола Антоникево- Сийскому монастырю
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Антониво-Сийский монастырь начал свое второе 500-летие