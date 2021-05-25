Виктор Канашев, фотограф с 43-летним стажем, занимался сувенирной продукцией, туризмом. Несколько лет назад построил дом в деревне Лапоминка, в 30 километрах от Архангельска в сторону Белого моря. В доме живут дети сувенирки — глиняные моржи, деревянные зайцы и тряпичные куклы. С печальной гордостью Виктор извлекает из ящика самое ценное — изделия рук Алексея Рябова, талантливого мастера из Верхней Тоймы, к сожалению, покойного. Переплетенные телами рыбы, мужчина и женщина с подчеркнутыми признаками пола, гениальное яйцо, где скорчился зародыш птицы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берег у Лапоминки утыкан бревнами – столетиями его подмывает Северная Двина

Владимир Станулевич ИА REGNUM Виктор Канашев – фотограф и клубниковод

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святой Николай — хранитель деревни мореходов

Виктор занялся садоводством — выращивает клубнику в оранжерее, продает по 500 рублей за килограмм. Дорого, но клубника не пластмассовая, как на прилавках. Говорит, дело хлопотное — то воруют насос для полива, то заливает моряна, солнечных дней мало. Не совсем понятно, почему Виктор занялся именно клубникой, ведь есть «пассивные виды дохода» — рябина, черноплодка, варенье из них полезно и оригинально по вкусу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Клубнику Виктор продает свежей, замороженной или залитой в мед

Владимир Станулевич ИА REGNUM Эксперимент по выращиванию клубники в Арктике идет с переменным успехом

Лапоминка — зимняя стоянка линкоров и фрегатов, построенных на Соломбальском адмиралтействе и не успевших уйти до зимних штормов на Балтику. С 1734 года, устройства Лапоминской гавани, здесь жили мастеровые проводившие килевание кораблей, с 1745 года, устройства первой батареи, прикрывавшей стоянку флота и постройки, к 1790 году двух редутов с десятками орудий — артиллерийские солдаты и офицеры. Академик П. И. Челищев, путешествовавший по Русскому Северу, в 1791 году писал о Лапоминке: «…В 1790 году сия палисадная линия укреплена рвом и земляным валом, по амбразурам поставлены корабельные большие орудия. При входе в гавань сделан изрядны редут о осьмнадцати тридцатишестифунтовых орудиях, в двух верстах от гавани; при входе в фарватер на маяке другой, не менее сего, редут… В мою во оной гавани бытность… стояло военных судов новых: кораблей — 11, фрегатов — 8, транспортных — 3. Для караулу оных… морских служителей было до двух сот человек…».

Линкор «Азов» в Наваринском сражении на картине И.Айвазовского «Морское сражение при Наварине 2 окт. 1827г.», 1846 г

Сейчас от укреплений остались лишь оплывшие брустверы у ближайшего к морю лапоминского дома, старожилы с гордостью рассказывают знакомым о собранных крупицах информации. Но когда у их забора появляются любопытствующие — встречают холодно, могут и в полицию позвонить. Новые обитатели Лапоминки, коттеджи и сайдинговые дома которых захватили береговую линию, наверняка ничего не знают ни о флоте, ни о редутах, ни о стратегическом прошлом деревни.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лошадь местных жителей– лодка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современная Лапоминка – смесь деревянных развалюх, сайдинговых домов и коттеджей

Владимир Станулевич ИА REGNUM Средство передвижения рыбака по ледовой, снежной и болотной целине и замена лодки – самодельный вездеход.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дебаркадер «Дом охотника»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Каждый метр границы воды и суши в Лапоминке живописен

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Владимир Станулевич ИА REGNUM Из порта Экономия до Лапоминки ходит теплоход

Владимир Станулевич ИА REGNUM Теплоход встречает стальной причал для пассажиров