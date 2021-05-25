Виктор Канашев, фотограф с 43-летним стажем, занимался сувенирной продукцией, туризмом. Несколько лет назад построил дом в деревне Лапоминка, в 30 километрах от Архангельска в сторону Белого моря. В доме живут дети сувенирки — глиняные моржи, деревянные зайцы и тряпичные куклы. С печальной гордостью Виктор извлекает из ящика самое ценное — изделия рук Алексея Рябова, талантливого мастера из Верхней Тоймы, к сожалению, покойного. Переплетенные телами рыбы, мужчина и женщина с подчеркнутыми признаками пола, гениальное яйцо, где скорчился зародыш птицы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Берег у Лапоминки утыкан бревнами – столетиями его подмывает Северная Двина
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Виктор Канашев – фотограф и клубниковод
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Святой Николай — хранитель деревни мореходов

Виктор занялся садоводством — выращивает клубнику в оранжерее, продает по 500 рублей за килограмм. Дорого, но клубника не пластмассовая, как на прилавках. Говорит, дело хлопотное — то воруют насос для полива, то заливает моряна, солнечных дней мало. Не совсем понятно, почему Виктор занялся именно клубникой, ведь есть «пассивные виды дохода» — рябина, черноплодка, варенье из них полезно и оригинально по вкусу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Клубнику Виктор продает свежей, замороженной или залитой в мед
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Эксперимент по выращиванию клубники в Арктике идет с переменным успехом

Лапоминка — зимняя стоянка линкоров и фрегатов, построенных на Соломбальском адмиралтействе и не успевших уйти до зимних штормов на Балтику. С 1734 года, устройства Лапоминской гавани, здесь жили мастеровые проводившие килевание кораблей, с 1745 года, устройства первой батареи, прикрывавшей стоянку флота и постройки, к 1790 году двух редутов с десятками орудий — артиллерийские солдаты и офицеры. Академик П. И. Челищев, путешествовавший по Русскому Северу, в 1791 году писал о Лапоминке: «…В 1790 году сия палисадная линия укреплена рвом и земляным валом, по амбразурам поставлены корабельные большие орудия. При входе в гавань сделан изрядны редут о осьмнадцати тридцатишестифунтовых орудиях, в двух верстах от гавани; при входе в фарватер на маяке другой, не менее сего, редут… В мою во оной гавани бытность… стояло военных судов новых: кораблей — 11, фрегатов — 8, транспортных — 3. Для караулу оных… морских служителей было до двух сот человек…».

Линкор «Азов» в Наваринском сражении на картине И.Айвазовского «Морское сражение при Наварине 2 окт. 1827г.», 1846 г

Сейчас от укреплений остались лишь оплывшие брустверы у ближайшего к морю лапоминского дома, старожилы с гордостью рассказывают знакомым о собранных крупицах информации. Но когда у их забора появляются любопытствующие — встречают холодно, могут и в полицию позвонить. Новые обитатели Лапоминки, коттеджи и сайдинговые дома которых захватили береговую линию, наверняка ничего не знают ни о флоте, ни о редутах, ни о стратегическом прошлом деревни.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Лошадь местных жителей– лодка
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Современная Лапоминка – смесь деревянных развалюх, сайдинговых домов и коттеджей
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Средство передвижения рыбака по ледовой, снежной и болотной целине и замена лодки – самодельный вездеход.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дебаркадер «Дом охотника»
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Каждый метр границы воды и суши в Лапоминке живописен
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Перекресток деревянной и водной дорог
Владимир Станулевич ИА REGNUM
На эту лапоминскую поляну в XVIII-XIX веках вытаскивали корабли для килевания
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Из порта Экономия до Лапоминки ходит теплоход
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Теплоход встречает стальной причал для пассажиров
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Как и столетия назад на берегу Лапоминки растут невысокие, но устоявшие на ветру, березки