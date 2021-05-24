Покровское женское подворье Соловецкого монастыря — в 22 километрах севернее Архангельска. Настоятельница подворья монахиня Раиса (Прожога) рассказывает:

«Подруга была воцерковленная, прихожу к ней в гости, а семья читает молитвы. До пострига я работала доктором, сыновья выросли, муж умер, как отпустил меня, а я ходила в Ильинский храм на службы. Наместник Соловецкой обители архимандрит Иосиф (Братищев) увидел меня на Соловецком подворье, говорит — не пора постриг принять? И приняла.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ворота условны – забора у обители нет

Владимир Станулевич ИА REGNUM В монастырском садике зацвели слива и вишня

Владимир Станулевич ИА REGNUM Настоятельница подворья — Матушка Раиса (Прожога)

Владимир Станулевич ИА REGNUM Любимая икона матушки настоятельницы — явление Богородицы в Архангельске в 1919 году

В 1998 году фермер Мелешко отдал эту землю церкви, я поехала на место — река Рада, значит Радово. А река оказалась коварная, непредсказуемо разливается. В 2013 году на метр вода наш двор затопила, на лодках ездили из келий во храм. Нашли строительный мусор, плиты бетонные, укрепили берег, отодвинули его метров на 10. Где в Раду впадает речушка, иногда так ветер крутит, и водоворот…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом настоятельницы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Цветет слива

В обители 12 монахинь, все с высшим образованием, одна только молодая — приехала недавно. Храм ставила Плотницкая школа, иконостас резал северодвинский мастер по дереву. Любимые иконы? Явления Богородицы в Архангельске в 1919 году и Богоматерь с Младенцем — старая, из закрытой церкви. Одна женщина поновила ее и передала в наш храм.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Иконостас в Покровском храме резал северодвинский мастер по дереву

Владимир Станулевич ИА REGNUM Молитва

Владимир Станулевич ИА REGNUM Старинная икона Богородицы подарена подворью

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главный колокол

Владимир Станулевич ИА REGNUM На колокольне

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купола

Хлопот очень много, не одно ломается, так другое. Две котельные, топим пеллетами — на полмиллиона в год, электричество дорого, но долгов не имеем. Искали воду, пробурили скважину 15 метров, пошел болотный газ — заделывайте скважину, говорят, быстрее, пока не взорвались… В садике растет вишня, слива, всего понемногу. Четыре коровы, телята, куры. Удои, конечно, не 5 тонн в год. Запустили карасей в пруд, да не прижились…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Келейный корпус

Владимир Станулевич ИА REGNUM Месячный теленок

Владимир Станулевич ИА REGNUM Куры и петухи

Владимир Станулевич ИА REGNUM Караси в пруду не прижились

Почему решила принять постриг? Это не мое решение, и даже не двоих — Бога и мое. Так решил Господь!»