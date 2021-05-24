Женское подворье Соловецкого монастыря
24 мая 2021
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Покровское женское подворье Соловецкого монастыря — в 22 километрах севернее Архангельска. Настоятельница подворья монахиня Раиса (Прожога) рассказывает:
«Подруга была воцерковленная, прихожу к ней в гости, а семья читает молитвы. До пострига я работала доктором, сыновья выросли, муж умер, как отпустил меня, а я ходила в Ильинский храм на службы. Наместник Соловецкой обители архимандрит Иосиф (Братищев) увидел меня на Соловецком подворье, говорит — не пора постриг принять? И приняла.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Ворота условны – забора у обители нет
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В монастырском садике зацвели слива и вишня
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Настоятельница подворья — Матушка Раиса (Прожога)
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Любимая икона матушки настоятельницы — явление Богородицы в Архангельске в 1919 году
В 1998 году фермер Мелешко отдал эту землю церкви, я поехала на место — река Рада, значит Радово. А река оказалась коварная, непредсказуемо разливается. В 2013 году на метр вода наш двор затопила, на лодках ездили из келий во храм. Нашли строительный мусор, плиты бетонные, укрепили берег, отодвинули его метров на 10. Где в Раду впадает речушка, иногда так ветер крутит, и водоворот…
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дом настоятельницы
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Цветет слива
В обители 12 монахинь, все с высшим образованием, одна только молодая — приехала недавно. Храм ставила Плотницкая школа, иконостас резал северодвинский мастер по дереву. Любимые иконы? Явления Богородицы в Архангельске в 1919 году и Богоматерь с Младенцем — старая, из закрытой церкви. Одна женщина поновила ее и передала в наш храм.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Иконостас в Покровском храме резал северодвинский мастер по дереву
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Молитва
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Старинная икона Богородицы подарена подворью
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Главный колокол
Владимир Станулевич ИА REGNUM
На колокольне
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Купола
Хлопот очень много, не одно ломается, так другое. Две котельные, топим пеллетами — на полмиллиона в год, электричество дорого, но долгов не имеем. Искали воду, пробурили скважину 15 метров, пошел болотный газ — заделывайте скважину, говорят, быстрее, пока не взорвались… В садике растет вишня, слива, всего понемногу. Четыре коровы, телята, куры. Удои, конечно, не 5 тонн в год. Запустили карасей в пруд, да не прижились…
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Келейный корпус
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Месячный теленок
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Куры и петухи
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Караси в пруду не прижились
Почему решила принять постриг? Это не мое решение, и даже не двоих — Бога и мое. Так решил Господь!»
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Голубое небо и золотые купола