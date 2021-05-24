24 мая в России, и в других славянских государствах отмечается праздник День славянской письменности и культуры.

В этот день в Православной церкви отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник пришел в Россию из Болгарии, где уже в XII веке 11 мая по старому стилю почитали «Солунских братьев».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Кириллу и Мефодию в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Кирилла и Мефодия при МГУ имени М.В. Ломоносова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящаяся церковь Кирилла и Мефодия в Ростокино

Кирилл и Мефодий — братья из города Солуни (ныне Салоники), которые в IX веке создали старославянскую азбуку и перевели с греческого на болгарский язык некоторые священные книги. Эти святые — создатели церковнославянского языка.

В России святых Кирилла и Мефодия начали почитать в 1863 году. В 1985 году этот день объявлен как День славянской письменности и культуры, а в 1991 году праздник стал государственным. С 2010 года основным городом в России, где проходят праздничные события, стала Москва.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник первому книгопечатнику Ивану Фёдорову в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Москве проходят ярмарки, концерты, лекции и экскурсии. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия ограничены. Но жители и гости Москвы могут узнать о славянской культуре, посетив Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. В бывшем павильоне «Земледелие» посетители увидят интерактивную выставку, посвященную славянской азбуке и письменности. Там можно узнать о том, как зародилась славянская азбука на Руси, берестяных грамотах и первых книгах, о появления книгопечатания в России и как обучали грамоте в школах. Не только историю славянского языка можно узнать в этом центре, но и современное состояние семьи славянских языков. В центре проходят лекции, мастер-классы, воркшопы, писательские клубы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая печатная книга в России — «Апостол» 1564 г. из собрания Российской государственной библиотеки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Для желающих почитать книги на славянских языках при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино организован Центр славянских культур. В этом центре находятся книги на большинстве славянских языков: польском, болгарском, белорусском, украинском и др. В центре проходят выставки, лекции, концерты. При центре организованы курсы по изучению славянских языков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст русского литературоведа и культуролога Юрия Михайловича Лотмана во дворе Библиотеки иностранной литературы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Для тех, кто хочет писать красиво, например, на старославянском языке, в Москве существуют курсы каллиграфии. В школе исторической каллиграфии, как в настоящем скриптории, в палатах XVII века взрослые и дети учатся писать древнерусскими языками: глаголицей, уставом, полууставом, скорописью, вязью.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст русского просветителя и издателя Николая Иваонвича Новикова во дворе Библиотеки иностранной литературы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа исторической каллиграфии в Москве