Торжественное открытие акции «Ночь музеев» в Петербурге состоялось в Парадном дворе Государственной академической капеллы. Это не случайный выбор: главная тема «Ночи музеев» в этом году — «Звук».

В честь акции, в которой в этом году принимают участие 89 петербургских музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов, во дворе Капеллы открылась выставка «Город Ангела и Льва».

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс художника

Публику встретили шесть двухметровых Ангелов, созданных студентами Академии им. А.Л. Штиглица. В этих работах соединились академическая и восточная живопись, графика и модерн.

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс художника

Дарья Драй ИА REGNUM Зрительница

Затем гости Капеллы стали зрителями представления с участием более пятидесяти артистов вокального и хореографического жанра.

Дарья Драй ИА REGNUM Иммерсивное шоу в Парадном дворе Капеллы

Дарья Драй ИА REGNUM Иммерсивное шоу в Парадном дворе Капеллы

В ходе мероприятия была создана картина «Ангел и Лев» размером 2×1,5 метра, посвященная небесным и земным хранителям Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление балерин

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление балерин

Хор и Симфонический оркестр Капеллы представили зрителям концертную программу, в которой раскроют во всей полноте и многообразии. Прозвучала музыка различных эпох и стилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Иммерсивное шоу в Парадном дворе Капеллы

Также в Капелле состоялись мастер-класс от студентов и преподавателей Академии им. Штиглица, интерактивные игры-квесты, вечер поэзии и другие мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление вокалиста

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление вокалистки

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление вокалистки

Напомним, акция «Ночь музеев» проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье — в выходные, ближайшие к Международному дню музеев 18 мая. В этом году в Санкт-Петербурге в акции участвуют Кунсткамера, Русский музей, ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей политической истории России, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. В этом году десять участников присоединятся к «Ночи музеев» впервые, в том числе Российский этнографический музей, Музей мостов, Музей-квартира И.И. Бродского. Специальная программа организована также Государственным Эрмитажем. Большинство музеев работают с до 23:00, и только 20 музеев будут открыты всю ночь — до 06:00 мск 23 мая.