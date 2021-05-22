Премьера оперы-драмы «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский» состоялась на сцене театра EtCetera. Автор музыкальных шедевров «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Львович Рыбников представил свою новую работу по мотивам романа «Война и мир». Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опера-драма «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опера-драма «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский»

Трагедия жизни князя Болконского укладывается в два классических акта. В либретто Рыбников миксует текст Льва Толстого с мемуарами Наполеона и манифестом императора Александра I.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Поздняков в роли Императора Франции Наполеона I Бонапарта

На сцене главного героя окружают несколько десятков других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опера-драма «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никита Поздняков в роли Андрея Болконского и Валерия Воробьева в роли Наташи Ростовой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опера-драма «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опера-драма «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский»

Среди исполнителей ролей — оперные певцы, поющие актеры драмы и молодые артисты, известные широкой публике по участию в шоу «Голос» на Первом канале, а также актеры театра Алексея Рыбникова и театра «Новый балет».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Композитор, продюсер Алексей Рыбников и актеры на сцене театра EtCetera