Мечта наших школьниц LePrinceAndré — фоторепортаж
Премьера оперы-драмы «LePrinceAndré. Князь Андрей Болконский» состоялась на сцене театра EtCetera. Автор музыкальных шедевров «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Львович Рыбников представил свою новую работу по мотивам романа «Война и мир». Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.
Трагедия жизни князя Болконского укладывается в два классических акта. В либретто Рыбников миксует текст Льва Толстого с мемуарами Наполеона и манифестом императора Александра I.
На сцене главного героя окружают несколько десятков других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции.
Среди исполнителей ролей — оперные певцы, поющие актеры драмы и молодые артисты, известные широкой публике по участию в шоу «Голос» на Первом канале, а также актеры театра Алексея Рыбникова и театра «Новый балет».