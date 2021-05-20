Звездный час Турчасова, погоста на реке Онеге, часы Истории пробили в XVI веке. Здесь перегружали соль с Белого моря на пути в Каргополь с его монополией на соляную торговлю. Сотни тонн соли взвешивали и фасовали в мешки. Цена на блестящие кристаллы была огромная — за мешок давали несколько лошадей. Взвешивание, пломбирование, хранение стоило больших денег и искушало на обманы. В своей грамоте Иван IV Васильевич устанавливал огромные штрафы за подмену соли на известь — кардеху. Люди ехали за сытой жизнью в Турчасово, и погост разросся до города-«посада». Где много денег, нужна крепость — на высоком холме у посада турчасовцы поставили острог с башнями. В Смутное время, когда по Русскому Северу бродили банды поляков и всякого сброда, острог не спас — его взяли, защитников перебили, посад разграбили и сожгли. За один год на Онеге нашли 2500 трупов мирных жителей — многих запытали, выведывая, где ценности. Людям набивали рот и уши порохом, и если не говорил, поджигали. После разорения и отмены каргопольской соляной монополии Турчасово уже не поднялось.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В селе стоят крепкие, но брошенные дома

Владимир Станулевич ИА REGNUM И сруб цел, и потолки высокие, и окна широкие, да нет хозяина

Владимир Станулевич ИА REGNUM Преображенская церковь 1786 года, уходящая в небо главками, – величественное зрелище

Сейчас Турчасово — радость для путешественника. Лодочник Николай Перин, рассказывая о прошлом, гребет к турчасовскому берегу. Куполами в небо здесь уходит огромная деревянная церковь с колокольней.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Николай Перин везет путешественников в Турчасово, к церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM На улице коровы — редкое по нынешним временам явление – в магазине всё дешевле

Владимир Станулевич ИА REGNUM Украшение Турчасова – церковь с колокольней

Двери храма в портретах императора Николая Второго, в пустынном зале пономарь и старушка, во тьме горят свечи, иконы скромные, бумажные. На полу доски для ремонта. Пономарь Алексей Сютин зимой с женой в Норвегии, а летом возрождает церкви в Турчасове — любовь к «отеческим гробам» сильнее Скандинавии. На месте сгоревшей давным-давно Благовещенской церкви Алексей готовится поставить новый храм. Деньги на него в Турчасове могут дать только пенсионеры и метеорологи со станции. «Ни одного в церкви не видел», — говорит о зажиточных метеорологах Сютин. На храм дают пенсионеры.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Двери храма украшены портретами императора Николая Второго

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внутри храма темно и сказочно

Владимир Станулевич ИА REGNUM У храма погост, и памятник павшим в Великой Отечественной здесь не случайно

Подняться на колокольню надо, чтобы по-настоящему разглядеть церковь. С высоты звонницы 40-метровая церковь и 30-метровый холм с крестами на вершинах становятся равны зрителю настолько, что готовы рассказать о соли, крови и тенях Турчасова.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Хорошо разглядеть церковь можно с колокольни

Владимир Станулевич ИА REGNUM Арки колокольни – как рамы портрета красавицы-церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Острожный холм открывается на обратном переезде через реку

Владимир Станулевич ИА REGNUM На вершину ведет мощеная столетия назад дорога