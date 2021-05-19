В 1673 году в селе Заостровье, что стояло за Кегостровом от Михайло-Архангельского монастыря, а теперь города Архангельска, местные мужики поставили деревянную церковь Николая Чудотворца. Святой Николай был покровителем мореходов, а заостровцы жили в том числе и морским промыслом. Здешние пойменные луга обеспечивали сочными травами скот, но и рыба, и морской зверь нужны для торговли. Всё вместе давало денежные излишки на церкви, книги, иконы и другие источники культуры. Благословение на строительство церкви дал сам патриарх Питирим!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кемский поселок, куда из Заостровья перенесли Никольскую церковь, лежит на берегах узкой протоки Соломбалки

Владимир Станулевич ИА REGNUM И реки Кузнечихи – притока Северной Двины

Церковь в Заостровье стояла удивительно долго — 200 лет. Обычно непотушенная свеча обрывала жизнь большинства деревянных церквей ранее 100 лет. Никольский храм служил заостровцам до 1854 года, когда рядом с ним в 1687 году встала деревянная Сретенская о десяти куполах и каменная Сретенская 1825 года постройки. Три храма рядом — явление непривычное, их нужно два — теплый, зимний, и холодный — для летних богослужений. Поэтому третий передали в Соломбальский приход, ныне Кемский поселок.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сретенская церковь 1687 года в селе Заостровье в Архангельской области

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Михаила Архангела 1825 года в селе Заостровье

Николаевский храм был здесь особенно к месту, так как в Кемских деревнях жили корабельные мастера Соломбальского адмиралтейства. В 1854 году церковь перенесли, а в 1862 году соломбальцев постигло горе — верфь императорским указом закрыли, мастеров выставили на улицу, а приход обнищал. После 1917 церковь вообще закрыли — в 1960—1980-х здесь устроили цех пошива.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Перенесенная в 1854 году из Заостровья в Кемский поселок Никольская церковь в XX веке была швейным цехом, а сейчас она – жилой дом

Владимир Станулевич ИА REGNUM Угадать, что мрачное здание — это церковь, можно только по алтарю с восточной стороны

После 1991 года в масштабах страны повторились соломбальские события 1862 года. Промышленность погибла, обанкротилась и «Красная кузница» — наследница Адмиралтейства. Что-то сломалось у жителей Кемского поселка — упавшие заборы перестали поднимать, дома — ремонтировать, а на кладбище начали выращивать картошку. Церковь как цех по пошиву перевели в жилой фонд и заселили. Дом-церковь горел четыре раза, но с Божией помощью не сгорел совсем. Пожары сделали церковь непригодной для жизни, и обитатели съехали кто куда. В итоге над алтарем в крыше огромная дыра, стены и пол сгнили, за занавеской — где были квартиры — пожарище.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В XVIII-XIX веках здесь жили мастера-кораблестроители соломбальского Адмиралтейства, а в XX веке – рабочие судоремонтного завода «Красная кузница». «Кузница» обанкротилась, у людей что-то сломалось – заборы перестали поднимать, дома – ремонтировать

Владимир Станулевич ИА REGNUM В алтаре сыро, но прибираются

В 2020 году соломбальский священник Андрей Дорофеичев снова зарегистрировал приход, пара женщин приводят церковь в порядок. Но спасти храм могут только реставраторы волонтерских организаций «Вереница» и «Общее Дело», имеющих благотворителей, которых приход не имеет. Вокруг церкви клубок проблем. На балансе архангельского городского департамента муниципального имущества она стоит как аварийное жилье, пару квартир жители успели приватизировать, а дом-церковь попал в программу расселения аварийного жилого фонда. Все чиновники знали, что это не дом, а церковь, но записали ее домом! По закону расселенный ветхий дом должен быть снесен, а на его месте построен новый жилой дом. Но есть и закон о возврате церковного имущества, и приход направит такую заявку в департамент — отказ в законе не предусмотрен. В крайнем случае решительные прихожане поставят церковь XVII века на учет как памятник истории и культуры, «охраняемый государством».

Владимир Станулевич ИА REGNUM У церкви 1673 года еще есть шансы выжить

Владимир Станулевич ИА REGNUM Под березками любопытные жители давным -давно нашли склеп с останками монаха. Куда делись кости — неизвестно

Владимир Станулевич ИА REGNUM У церкви лежит пара могильных плит — вокргу кладбище, где сейчас выращивают картошку

Если архангельская власть мудра, то пройдет между аварийной Сциллой и возвратной Харибдой — и расселит, и церковь передаст, и отремонтировать поможет.