Городу военных моряков Кронштадту (входит в состав Санкт-Петербурга) 18 мая исполнилось 317 лет. В этот день (7 мая по старому стилю) в 1704 году в присутствии Петра I была торжественно освящена крепость Кроншлот, ставшая затем частью неприступной для врага Кронштадтской крепости на острове Котлин, включившей в свой состав множество береговых укреплений и фортов.

ИА REGNUM Морской Никольский собор

ИА REGNUM Морской Никольский собор

ИА REGNUM Цветение черемухи в Кронштадте

Кронштадт и его форты надёжно прикрывали Петербург-Петроград-Ленинград от нападения противника с моря, обеспечивали наземные операции в акватории Финского залива, защищали мирное судоходство. Кронштадт одним из первых в РФ получил звание «Город воинской славы».

ИА REGNUM Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте

ИА REGNUM Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте

ИА REGNUM Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте

ИА REGNUM Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте

ИА REGNUM Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте

ИА REGNUM Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте

ИА REGNUM Уличный музыкант в Кронштадте

По символичному совпадению в этот же день отмечает свой день рождения Балтийский флот, чья история также теснейшим образом связана с Кронштадтом. Именно из Кронштадта отправлялись в походы кругосветные и полярные экспедиции великих русских мореплавателей. Моряки Балтфлота самоотверженно защищали Кронштадт и Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Хотя главные силы Балтийского флота ВМФ России сегодня находятся в Балтийске (Калининградская область), в Кронштадте по-прежнему функционирует Ленинградская Военно-морская база, несут дежурство военные корабли и береговые подразделения.

ИА REGNUM Корабли в Кронштадте

ИА REGNUM Корабли в Кронштадте

ИА REGNUM Весна в Кронштадте

ИА REGNUM Петровская пристань

ИА REGNUM Петровская пристань

ИА REGNUM Петровская пристань

Утром 18 мая в Петровском парке Кронштадта цветы к памятнику Петру I — основателю Балтийского флота, Санкт‑Петербурга и Кронштадта — возложили руководители администрации Кронштадтского района, командование Ленинградской Военно-морской базы и депутаты муниципального совета.

ИА REGNUM Памятник Петру l в Петровском парке

ИА REGNUM Памятник Петру l в Петровском парке

ИА REGNUM Туристическая группа в Кронштадте

ИА REGNUM Макаровский мост

Архитектурной доминантой Кронштадта, видимой с моря и с обоих берегов Финского залива, является Морской Никольский собор. Как отмечают специалисты Президентской библиотеки, инициатором его строительства был святой Иоанн Кронштадтский. 27 октября 1901 года на месте будущего строительства в присутствии высших военных и гражданских чинов он отслужил молебен.

ИА REGNUM Морской Никольский собор

ИА REGNUM Морской Никольский собор

ИА REGNUM Морской Никольский собор

Собор строился в начале XX века по архитектурному проекту профессора Василия Косякова, изначально задумавшему храм как памятник русским военным морякам. Воплощением этого замысла стали мраморные доски с именами моряков, погибших на море и суше в многочисленных войнах, конфликтах и во время экспедиций от петровского времени до Первой мировой войны.

Морской собор во имя Николая Чудотворца, святых апостолов Петра и Павла и преподобного Иоанна Рыльского торжественно освятили на Якорной площади Кронштадта 10 июня 1913 года.

ИА REGNUM Морской Никольский собор

ИА REGNUM Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте

В 1929 году собор был закрыт, его убранство подверглось поруганию и во многом было утрачено, а само здание долгие десятилетия использовали как кинотеатр и концертный зал Дома офицеров. В 2000-е годы при помощи государства и благотворителей Морской собор был полностью отреставрирован, воссоздан во всей его величественной красе. Великое освящение Морского собора состоялось 28 мая 2013 года.

Сегодня он является одним из самых прекрасных и посещаемых храмов Северной столицы, собор включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИА REGNUM Яблони в парке «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Яблони в парке «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

Добавим, что 22 мая власти Кронштадта приглашают петербуржцев и туристов на праздничные мероприятия, посвященные 317-годовщине основания города.

ИА REGNUM Цветение черемухи в Кронштадте

ИА REGNUM Кронштадтское адмиралтейство