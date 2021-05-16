В Киевке находится колхоз-племзавод им. Ленина, который занимается выращиванием зерновых культур, КРС и МРС. Селяне сами обеспечивают себя продуктами питания собственного производства. Излишки реализуют в соседних округах.

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, тракторист

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, тракторист набирает воду в оросительный бак

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, водитель КамАЗа моет двигатель

Жители села сейчас работают в гараже, в бригадах и в самом селе. Подготавливают сельхозтехнику и благоустраивают территорию. Многие работают в поле и пасут скот.

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2. Знамя Победы на административном здании

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, бригадир у колодца

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, мытье рук перед обедом

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, обед

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, обед. Повар пьет компот

Сельхозтехника в селе отечественного производства. Детали всегда в наличии, обслуживают комбайны и тракторы водители и мотористы своими силами. Новую технику закупать не торопятся. Старенькие «Нивы» и техника производства «Ростсельмаша» еще справляются во время сельхозработ.

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, председатель и бригадир

Александр Погожев ИА REGNUM Бригада №2, бензоколонка

В селе сеть своя пекарня, где пекут хлеб и производят макароны. Колхозники получают 45 талонов на одного человека. Себестоимость одного кг хлеба — 20 рублей. С наценкой двухкилограммовый каравай хлеба стоит 70 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Двухкилограммовый каравай и талон на хлеб

Александр Погожев ИА REGNUM Сельская жительница берет хлеб по талону через окно выдачи

Недавно для пекарни приобрели новую печь. Пекут хлеб ночью. Часть идет в столовые для рабочих, которые трудятся в поле и на кошарах. Остальной хлеб с утра в ларьке выдают по талонам или продают.

Александр Погожев ИА REGNUM Выпечка хлеба в сельской пекарне. Хлебный ларек

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель Николай Николаевич Васильев показывает хлеб местного производства

Александр Погожев ИА REGNUM Работница гаража ведет учет расходных материалов

Здесь же в пекарне производят макароны и реализуют муку, т.к. многие до сих пор пекут хлеб и мучные изделия самостоятельно.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство макарон в местной пекарне, сушка

Александр Погожев ИА REGNUM Производство макарон в сельской пекарне, сушка

На улицах села немноголюдно. Все заняты либо домашним хозяйством, либо работой в колхозе. Часть селян уезжает на заработки, но за последние пару лет отток прекратился. Местные говорят, что это и благодаря тому, что на благоустройство сельских территорий начали выделять средства. Также заработала программа ипотечного кредитования селян. Наряду с этим в колхозе выросла зарплата. Тракторист в среднем зарабатывает 30 000 рублей. Во время уборки урожая больше.

Александр Погожев ИА REGNUM Моторист в гараже

Александр Погожев ИА REGNUM Моторист в гараже осматривает разобранный двигатель

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайнер осматривает свою технику

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайнер осматривает свою технику

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайн «Нива» на территории гаража

В Киевке создается впечатление, что не было развала Советского Союза. Люди так же горят идеалами строительства светлого будущего, бережно относятся к любому инвентарю, чтут память о предках, не ропщут на жизнь, доброжелательны и работают с песней.

Александр Погожев ИА REGNUM Работницы пекарни благоустраивают территорию на производстве

Александр Погожев ИА REGNUM Колхоз-племзавод имени Ленина. Мемориал Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне

Александр Погожев ИА REGNUM Дом молитвы напротив мемориала Вечной славы солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне

Александр Погожев ИА REGNUM Типичный колхозный дом