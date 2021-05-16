Жизнь в степи и хлеб по талонам в современной России
Населённый пункт Киевка основан в июне 1876 года на участке калмыцких земель Музи-Джелга Большедербетовского улуса крестьянами-переселенцами из Киевской и Полтавской губерний в количестве 54 семей. В настоящий момент муниципальное образование входит в состав Апанасенковского округа Ставропольского края.
В Киевке находится колхоз-племзавод им. Ленина, который занимается выращиванием зерновых культур, КРС и МРС. Селяне сами обеспечивают себя продуктами питания собственного производства. Излишки реализуют в соседних округах.
Жители села сейчас работают в гараже, в бригадах и в самом селе. Подготавливают сельхозтехнику и благоустраивают территорию. Многие работают в поле и пасут скот.
Сельхозтехника в селе отечественного производства. Детали всегда в наличии, обслуживают комбайны и тракторы водители и мотористы своими силами. Новую технику закупать не торопятся. Старенькие «Нивы» и техника производства «Ростсельмаша» еще справляются во время сельхозработ.
В селе сеть своя пекарня, где пекут хлеб и производят макароны. Колхозники получают 45 талонов на одного человека. Себестоимость одного кг хлеба — 20 рублей. С наценкой двухкилограммовый каравай хлеба стоит 70 рублей.
Недавно для пекарни приобрели новую печь. Пекут хлеб ночью. Часть идет в столовые для рабочих, которые трудятся в поле и на кошарах. Остальной хлеб с утра в ларьке выдают по талонам или продают.
Здесь же в пекарне производят макароны и реализуют муку, т.к. многие до сих пор пекут хлеб и мучные изделия самостоятельно.
На улицах села немноголюдно. Все заняты либо домашним хозяйством, либо работой в колхозе. Часть селян уезжает на заработки, но за последние пару лет отток прекратился. Местные говорят, что это и благодаря тому, что на благоустройство сельских территорий начали выделять средства. Также заработала программа ипотечного кредитования селян. Наряду с этим в колхозе выросла зарплата. Тракторист в среднем зарабатывает 30 000 рублей. Во время уборки урожая больше.
В Киевке создается впечатление, что не было развала Советского Союза. Люди так же горят идеалами строительства светлого будущего, бережно относятся к любому инвентарю, чтут память о предках, не ропщут на жизнь, доброжелательны и работают с песней.