Фёдор Достоевский — откуда брались сильные впечатления? — фоторепортаж
В центральном здании Государственного музея истории литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре открылась выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя. Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.
Масштабная экспозиция расположена на двух этажах и состоит из пятнадцати тематических модулей, которые обладают содержательной целостностью и завершенностью. Выставка начинается с вводного раздела, где представлен Достоевский-творец, далее рассказываются темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и Достоевского-журналиста и другие.
«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том, и в другом — в обоих случаях», — так писал сам Достоевский, раскрывая секрет своего художественного метода.
«На долю Достоевского выпало немало сильных впечатлений — редко кому доводится за такой короткий жизненный срок, всего 59 лет, перенести столько потрясений и испытаний. Его сердце откликалось даже на самые «незначительные» проявления живой жизни. И поэтому сам Достоевский стал и остаётся одним из сильных впечатлений человечества», — отмечают организаторы.
В рамках выставки будет проходить специально подготовленная программа мероприятий для детей и взрослых, которая включает лекции, экскурсии, тематические мероприятия. Выставка продлится до 8 сентября, она расположена в центральном здании музея на двух этажах Доходного дома Любощинских-Вернадских.