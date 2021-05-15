В центральном здании Государственного музея истории литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре открылась выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя. Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Масштабная экспозиция расположена на двух этажах и состоит из пятнадцати тематических модулей, которые обладают содержательной целостностью и завершенностью. Выставка начинается с вводного раздела, где представлен Достоевский-творец, далее рассказываются темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и Достоевского-журналиста и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том, и в другом — в обоих случаях», — так писал сам Достоевский, раскрывая секрет своего художественного метода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Два брата

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В зале «Достоевский-журналист»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

«На долю Достоевского выпало немало сильных впечатлений — редко кому доводится за такой короткий жизненный срок, всего 59 лет, перенести столько потрясений и испытаний. Его сердце откликалось даже на самые «незначительные» проявления живой жизни. И поэтому сам Достоевский стал и остаётся одним из сильных впечатлений человечества», — отмечают организаторы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления»

В рамках выставки будет проходить специально подготовленная программа мероприятий для детей и взрослых, которая включает лекции, экскурсии, тематические мероприятия. Выставка продлится до 8 сентября, она расположена в центральном здании музея на двух этажах Доходного дома Любощинских-Вернадских.