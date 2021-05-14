В Санкт-Петербург постепенно приходит похолодание — после аномальной для мая жары, когда воздух в дневные часы прогревался почти до +28 градусов. В эти дни был установлен абсолютный рекорд майского тепла за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на снижение температуры, петербургская погода пока останется комфортной для прогулок и отдыха вне дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка отдыхает на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Жители у стен Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане загорают у стен Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Загорающие у стен Петропавловской крепости

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 14 мая, погодную ситуацию в Северной столице определяет периферия циклонического вихря. На небе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. «Станет прохладнее, однако температурный фон по-прежнему будет немного (на 1−2 °) выше нормы», — отметил синоптик.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенняя листва у Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Решётка Эрмитажа

Температура воздуха в Петербурге составит +19… +21 градус, по Ленинградской области +17… +22 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Речные кораблики

Дарья Драй ИА REGNUM Навигация по рекам и каналам

Дарья Драй ИА REGNUM Гидроциклист на Мойке

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на речном кораблике

По данным Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 15 мая, в Петербурге днем будет облачная с прояснением погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11… +13 градусов, днем +21… +23 градуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане загорают на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Пикник на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки играют в бадминтон на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтаны в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Цветущая сакура в Китайском садике

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Нарциссы в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Дарья Драй ИА REGNUM Ажиотаж у цветущей сакуры в Китайском садике

В Ленобласти в субботу днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7… +12 градусов, днем +18… +23 градуса.

О том, как петербуржцы и гости города проводили и провожали очень тёплый для климата Северной столицы день 13 мая, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожий на Литейном мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост на закате

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на Арсенальной набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбаки на Арсенальной набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбаки на Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Воскресенская набережная

Дарья Драй ИА REGNUM Воскресенская набережная