В Санкт-Петербург постепенно приходит похолодание — после аномальной для мая жары, когда воздух в дневные часы прогревался почти до +28 градусов. В эти дни был установлен абсолютный рекорд майского тепла за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на снижение температуры, петербургская погода пока останется комфортной для прогулок и отдыха вне дома.

Дарья Драй ИА REGNUM
Речная навигация
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка отдыхает на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Жители у стен Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане загорают у стен Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Загорающие у стен Петропавловской крепости

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 14 мая, погодную ситуацию в Северной столице определяет периферия циклонического вихря. На небе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. «Станет прохладнее, однако температурный фон по-прежнему будет немного (на 1−2 °) выше нормы», — отметил синоптик.

Дарья Драй ИА REGNUM
Весенняя листва у Эрмитажа
Дарья Драй ИА REGNUM
Решётка Эрмитажа

Температура воздуха в Петербурге составит +19… +21 градус, по Ленинградской области +17… +22 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM
Речные кораблики
Дарья Драй ИА REGNUM
Навигация по рекам и каналам
Дарья Драй ИА REGNUM
Гидроциклист на Мойке
Дарья Драй ИА REGNUM
Женщины на речном кораблике

По данным Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 15 мая, в Петербурге днем будет облачная с прояснением погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11… +13 градусов, днем +21… +23 градуса.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане загорают на Марсовом поле
Дарья Драй ИА REGNUM
Пикник на Марсовом поле
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки играют в бадминтон на Марсовом поле
Дарья Драй ИА REGNUM
Фонтаны в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Летний сад
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Цветущая сакура в Китайском садике
Дарья Драй ИА REGNUM
Цветы в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Нарциссы в Летнем саду
Дарья Драй ИА REGNUM
Река Фонтанка
Дарья Драй ИА REGNUM
Ажиотаж у цветущей сакуры в Китайском садике

В Ленобласти в субботу днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7… +12 градусов, днем +18… +23 градуса.

О том, как петербуржцы и гости города проводили и провожали очень тёплый для климата Северной столицы день 13 мая, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Литейный мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Прохожий на Литейном мосту
Дарья Драй ИА REGNUM
Литейный мост на закате
Дарья Драй ИА REGNUM
Молодые люди на Арсенальной набережной
Дарья Драй ИА REGNUM
Рыбаки на Арсенальной набережной
Дарья Драй ИА REGNUM
Рыбаки на Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Воскресенская набережная
Дарья Драй ИА REGNUM
Воскресенская набережная
Дарья Драй ИА REGNUM
Смольный собор